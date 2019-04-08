Украинские подростки стали меньше курить

За последние годы популярность курения среди украинских подростков в возрасте 13-15 лет снизилась – на 23% по сравнению с 2011 годом. При этом около 15% подростков употребляют табачные изделия, свидетельствуют данные Минздрава Украины.

Результаты глобального опроса молодежи по поводу употребления табачных изделий (GYTS), который трижды проводился в Украине, демонстрируют положительные изменения по нескольким показателям. Так, распространенность курения снизилась на 11% в период с 2005 г. по 2017 г.

Мальчики опережают девочек в количестве – из общего числа курящих подростков 17,8% мальчиков употребляют табачные изделия, тогда как процент девочек составляет 12,1%.

Также около 63% детей обращают внимание на рекламу сигарет в местах их продажи, целью которой является "вербовка" будущих покупателей.

Новым вопросом в теме подросткового курения является распространение электронных сигарет. Около 18% подростков в возрасте 13-15 лет употребляют данный вид продукции.

Напомним, что в Украине нет закона, запрещающего продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

Как известно, в Украине:

• запрещено курение в общественных местах;

• запрещена реклама табачных изделий в СМИ и на бигбордах;

• введены графические предупреждения о вреде курения здоровью;

• повышены налоги на табак.

Доказано, что курение провоцирует развитие рака легких и других хронических болезней дыхательных путей, а также сердечно-сосудистых патологий, которые являются самой распространенной причиной смерти в мире.

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