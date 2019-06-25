Максимум три часа: названа новая опасность просмотра телевизора

Ряд проведенных исследований доказывает, что просмотр телевизора более трех часов в день усиливает риски для здоровья.

Это связано с количеством времени, проведенным в сидячем положении, что в дальнейшем увеличивает шансы на возникновение когнитивных проблем и может удвоить риск преждевременной смерти. Об этом сообщает издание Medical Хpress.

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По мнению автора публикации, устранить возросшие риски можно путем:

сокращения времени просмотра;

увеличения количества физических упражнений средней интенсивности до 60-75 минут каждый день.

Также поможет времяпровождение за играми, ориентированными на движение, с целью занять оставшиеся на телевизор часы.

Как ранее писал MedOboz, ученые обнаружили, что чем больше отпусков у человека в течение года, тем меньше вероятность развития метаболического синдрома.

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