Не все они претендуют на научность (хотя среди них есть результаты серьезных исследований), но доля правды в них есть. Решил с вами поделиться. А вы с ними согласны?
На количество съеденного влияет освещение
Чем ярче свет, тем меньше вы съедите — к такому выводу пришли немецкие ученые. Недостаток света искажает размер порции (она кажется меньше), и количество съеденного контролировать сложнее.
На аппетит влияет цвет интерьера и посуды
Теплые оттенки (красный, оранжевый и т.п.) возбуждают аппетит. Именно такие цвета используют рестораны быстрого питания (Макдональдс, KFC и т.п.). В то время как холодные оттенки такого эффекта не дают.
Владельцы собак медленнее набирают вес
Ученые Мичиганского университета подсчитали, что хозяева домашних животных ежедневно совершают на 34% больше движений! Поэтому прогулка с собакой – отличная кардионагрузка, в три раза повышающая энергозатраты.
Одиночество тяжелее всего переносится между 20 и 22 часами
На это же время приходится и основная масса переедания у людей с нарушениями пищевого поведения.
Люди - единственные млекопитающие, неспособные дышать и глотать одновременно
Поэтому если хотите похудеть, занимайтесь дыхательными практиками.
Недостаток воды выводит организм из строя мгновенно
Потеря влаги в размере 6-8% от веса тела вызывает у человека полуобморочное состояние, 10% - галлюцинации и нарушение глотательного рефлекса. Потеря 12% жидкости влечет за собой остановку сердца. Поэтому дочитывайте блог и бегом пить воду.
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