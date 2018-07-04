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Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов
Психотерапевт, диетологВсе статьи автора

Удивительные факты о человеческом теле и похудении

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Не все они претендуют на научность (хотя среди них есть результаты серьезных исследований), но доля правды в них есть. Решил с вами поделиться. А вы с ними согласны?

На количество съеденного влияет освещение

Чем ярче свет, тем меньше вы съедите — к такому выводу пришли немецкие ученые. Недостаток света искажает размер порции (она кажется меньше), и количество съеденного контролировать сложнее.

На аппетит влияет цвет интерьера и посуды

Теплые оттенки (красный, оранжевый и т.п.) возбуждают аппетит. Именно такие цвета используют рестораны быстрого питания (Макдональдс, KFC и т.п.). В то время как холодные оттенки такого эффекта не дают.

Владельцы собак медленнее набирают вес

Ученые Мичиганского университета подсчитали, что хозяева домашних животных ежедневно совершают на 34% больше движений! Поэтому прогулка с собакой – отличная кардионагрузка, в три раза повышающая энергозатраты.

Одиночество тяжелее всего переносится между 20 и 22 часами

На это же время приходится и основная масса переедания у людей с нарушениями пищевого поведения.

Люди - единственные млекопитающие, неспособные дышать и глотать одновременно

Поэтому если хотите похудеть, занимайтесь дыхательными практиками.

Недостаток воды выводит организм из строя мгновенно

Потеря влаги в размере 6-8% от веса тела вызывает у человека полуобморочное состояние, 10% - галлюцинации и нарушение глотательного рефлекса. Потеря 12% жидкости влечет за собой остановку сердца. Поэтому дочитывайте блог и бегом пить воду.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Михаил ГавриловМихаил Гаврилов
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьепохудениедиетапитание
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