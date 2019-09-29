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/ Здоровый образ жизни

Ученые заявили об опасности чая в пакетиках: в чем дело

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Чайные пакетики могут нанести серьезный вред здоровью из-за того, что при нагревании до 95 градусов выпускают миллиарды пластиковых частиц.

Об этом сказано в исследовании ученых из Канады, которое опубликовано в журнале Environmental Science&Technology.

Специалисты провели эксперимент с продукцией четырех брендов. Пакетики погружали в горячую воду на пять минут, после чего проверяли ее качество.

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Как выяснилось, пакетики разрушались, выпуская 11,6 млрд микрочастиц и 3,1 млрд наночастиц.

Также ученые установили, что концентрация мелких частиц пластика негативно сказывается на животных - приводит к анатомическим и поведенческим аномалиям.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Как сообщал OBOZREVATEL, восемь чашек травяного чая в день могут существенно замедлить процесс старения человеческого организма.

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Тема
Здоровье
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