Ученые заявили об опасности чая в пакетиках: в чем дело

Чайные пакетики могут нанести серьезный вред здоровью из-за того, что при нагревании до 95 градусов выпускают миллиарды пластиковых частиц.
Об этом сказано в исследовании ученых из Канады, которое опубликовано в журнале Environmental Science&Technology.
Специалисты провели эксперимент с продукцией четырех брендов. Пакетики погружали в горячую воду на пять минут, после чего проверяли ее качество.
Как выяснилось, пакетики разрушались, выпуская 11,6 млрд микрочастиц и 3,1 млрд наночастиц.
Также ученые установили, что концентрация мелких частиц пластика негативно сказывается на животных - приводит к анатомическим и поведенческим аномалиям.
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Pexels
Как сообщал OBOZREVATEL, восемь чашек травяного чая в день могут существенно замедлить процесс старения человеческого организма.
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