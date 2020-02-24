Ученые заявили, что образование влияет на продолжительность жизни

Уровень образования влияет на долголетие людей гораздо больше, чем раса.

Такое заявление сделали ученые из медицинской школы Йельского университета и Университета Алабамы. Об этом сообщает Eurek Alert.

"Были замечены различия в показателях смертности в зависимости от уровня образования", – сообщили эксперты.

В течение 30 лет исследователи наблюдали за 5114 американцами из разных городов США.

Образование влияет на продолжительность жизни Unsplash

Исследование показало, что среди людей со средним образованием смертность составляла 13 процентов, в то время как среди тех, кто закончил колледж или университет, умерли около 5 процентов.

Также, в начале ученые считали, что смертность зависит от расы, поскольку среди умерших участников было 9 процентов темнокожих и 6 процентов белых, и их причины смерти отличались в рамках этой выборки.

Так, афроамериканцы чаще умирали от причин насильственной смерти, а белые – из-за СПИДа. А вот сердечно-сосудистых заболеваний и рака в этих группах было подтверждено в равной степени.

Образование влияет на продолжительность жизни Unsplash

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия. Она никогда не лечилась в медучреждениях и сейчас не болеет.

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