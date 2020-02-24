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/ Здоровый образ жизни

Ученые заявили, что образование влияет на продолжительность жизни

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Уровень образования влияет на долголетие людей гораздо больше, чем раса.

Такое заявление сделали ученые из медицинской школы Йельского университета и Университета Алабамы. Об этом сообщает Eurek Alert.

"Были замечены различия в показателях смертности в зависимости от уровня образования", – сообщили эксперты.

В течение 30 лет исследователи наблюдали за 5114 американцами из разных городов США.

Образование влияет на продолжительность жизни

Образование влияет на продолжительность жизни

Unsplash

Исследование показало, что среди людей со средним образованием смертность составляла 13 процентов, в то время как среди тех, кто закончил колледж или университет, умерли около 5 процентов.

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Также, в начале ученые считали, что смертность зависит от расы, поскольку среди умерших участников было 9 процентов темнокожих и 6 процентов белых, и их причины смерти отличались в рамках этой выборки.

Так, афроамериканцы чаще умирали от причин насильственной смерти, а белые – из-за СПИДа. А вот сердечно-сосудистых заболеваний и рака в этих группах было подтверждено в равной степени.

Образование влияет на продолжительность жизни

Образование влияет на продолжительность жизни

Unsplash

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия. Она никогда не лечилась в медучреждениях и сейчас не болеет.

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Место
США
Теги
долголетие образование
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