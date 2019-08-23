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/ Здоровый образ жизни

Ученые выяснили, как снизить риск заболеваний курильщикам

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Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить почти на 40% даже в том случае, если человек курил в течение двадцати лет. Но для того, чтобы организм работал как у людей, у которых не было такой привычки, нужно очень много времени.

Как написала "Российская Газета" со ссылкой на журнал JAMA, об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов из Университета Вандербильта (США), которое проводилось десятками лет.

Они пришли к выводу, что риск появления болезней сердца можно снизить на 39% в течение пяти лет после отказа от сигарет.

Ученые выяснили, как снизить риск заболеваний курильщикам

Ученые выяснили, как снизить риск заболеваний курильщикам

Но даже внезапно отказавшемуся от табачных изделий курильщику "со стажем" нужно не курить в течение пары десятков лет (до 25 лет). Только так уменьшаться риски заболеваний до того уровня, который наблюдается у людей, которые никогда не зависели от этой привычки.

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Работа ученых в общей сложности продолжалась с 1954 года по 2014-й. Так, в опыте приняло участие около 9 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, снизить вероятность рака легких можно полным отказом от курения и соблюдением здоровой диеты.

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Место
США
Тег
курение
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