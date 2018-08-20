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Ученые рассказали о чрезвычайном вреде популярных коктейлей

1.1тЧитать новость на украинском

Коктейли из алкоголя и так называемых энергетиков являются особенно опасными для человеческого здоровья. Сочетание спирта и таурина, который используют в энергетических напитках, порой может привести к очень негативным последствиям.

Группа учених из США, Британии и Бразилии исследовала воздействие этих компонентов на рыб. Одна их группа плавала в обычной воде, вторая ― с примесью таурина и этилового спирта, пишет Journal pf Psychiatric Research.

Исследователи пришли к выводу, что рыбы в "коктейле" проявляли значительно меньшую социальную активность и даже не реагировали на присутствие хищника. Таким образом, они доказали, что таурин увеличивает негативные эффекты от употребления алкоголя и делает испытуемых более склонными к риску из-за ослабления чувства страха.

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Тема
Здоровье
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