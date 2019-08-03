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/ Здоровый образ жизни

Ученые раскрыли секрет воздействия похмелья на мозг

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Похмелье имеет негативное влияние на повседневную деятельность людей, снижает функции мозга и ухудшает память.

К такому выводу пришли исследователи из Технологического университета Суинберна (Swinburne) в Мельбурне (Австрия), написал сайт Medical Xpress. Более 100 человек употребляли алкоголь вечером, а следующим утром прошли онлайн-опрос и когнитивный тест, испытывая различные степени похмелья.

Он измерял мозговую функцию. Исследование показало, что те, кто имел более высокую концентрацию алкоголя, больше пил, сообщали об ухудшении симптомов похмелья и проходили тест медленнее, чем более трезвые люди.

Похмелье

Похмелье

The Idealist

"Важно узнать больше о причинах и последствиях похмелья, потому что оно не только очень часто встречается, но и имеет огромное негативное влияние на повседневную деятельность", – сказала доктор Сара Бенсон.

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По ее словам, исследование доказало, что похмелье ухудшает способность заниматься сложными делами, управлять автомобилем, работать, учиться или выполнять другие действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, нейрохирург, кандидат медицинских наук Сергей Дыбкалюк рассказал, как спастись от головной боли без лекарств.

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Место
Австрия
Теги
здоровье алкоголь
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