Ученые раскрыли секрет воздействия похмелья на мозг

Похмелье имеет негативное влияние на повседневную деятельность людей, снижает функции мозга и ухудшает память.

К такому выводу пришли исследователи из Технологического университета Суинберна (Swinburne) в Мельбурне (Австрия), написал сайт Medical Xpress. Более 100 человек употребляли алкоголь вечером, а следующим утром прошли онлайн-опрос и когнитивный тест, испытывая различные степени похмелья.

Он измерял мозговую функцию. Исследование показало, что те, кто имел более высокую концентрацию алкоголя, больше пил, сообщали об ухудшении симптомов похмелья и проходили тест медленнее, чем более трезвые люди.

Похмелье The Idealist

"Важно узнать больше о причинах и последствиях похмелья, потому что оно не только очень часто встречается, но и имеет огромное негативное влияние на повседневную деятельность", – сказала доктор Сара Бенсон.

По ее словам, исследование доказало, что похмелье ухудшает способность заниматься сложными делами, управлять автомобилем, работать, учиться или выполнять другие действия.

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