Ученые раскрыли рецепт счастья: нужно всего 12 минут

Прогулки на свежем воздухе, пробежки в парке, любимая книга и полезные покупки – известные способы поднять себе настроение. Однако они предусматривают, что человек сосредоточится на себе. Иногда даже эффективные объятия не справляются при падении боевого духа.

Психологи из Университета штата Айова раскрыли секрет поднятия настроения: для этого достаточно быть добрым и искренним с окружающими в течение всего лишь 12 минут.

Доброта по отношению к другим снижает чувство тревоги, а чтобы ощутить себя счастливым нужно всего 12 минут, заявляет автор исследования психолог Дуглас Джентил, автор исследования (Journal of Happiness Studies).

Исследователи рекомендуют 12-минутные прогулки с добрыми и любящими мыслями по отношению к другим. Это помогает человеку чувствовать себя более счастливым, довольным, чутким и менее озабоченным. Напротив, если сравнивать себя со встречными прохожими, пользы от прогулки не получить. В сравнении лежит конкуренция, что часто связано со стрессом, тревогой и депрессией, отмечают исследователи.

Психологи обнаружили, что эта простая практика действует независимо от типа личности участников исследования и не играет никакой роли в использовании различных форм поведения. "Добрые мысли по отношению к другим уменьшают беспокойство и увеличивают счастье и сочувствие", - пишут исследователи.

Кроме того, непрерывное сравнивание является неотъемлемым в социальных сетях. Чувство зависти, ревности, гнева или разочарования в ответ на то, что мы видим в социальных сетях, нарушают чувство нашего благополучия. "Когда дело касается благополучия, сравнение не так эффективно, как доброта, которая постоянно увеличивает наше счастье", - заключает Дуглас Джентил.

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