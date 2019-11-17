Ученые назвали популярный напиток, продлевающий жизнь

Кофе может способствовать продлению жизни благодаря большому количеству антиоксидантов.

Как сообщает "Медикфорум", ученые в течение 12 лет изучали влияние натурального кофе на организм. Оказалось, что любители этого напитка за указанный период умирали реже.

Согласно их выводам, так происходит из-за того, что антиоксиданты замедляют окислительные процессы и разрушение клеток, которые и приводят к старению, развитию рака и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Назван популярный напиток, продлевающий жизнь Дневник успеха

Сообщается, что ученые обнаружили не менее 1 тыс. антиоксидантов в кофейных зернах, и еще сотни новых формируются во время их обжарки.

Специалисты подсчитали, что для снижения риска преждевременной смерти нужно выпивать около четырех чашек кофе в день. Большее количество пользы организму не приносит.

Как сообщал OBOZREVATEL, также ученые доказали, что крепкий кофе помогает бороться с генетическими патологиями. Он способен снимать мышечные спазмы.

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