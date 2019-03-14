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/Здоровый образ жизни

Ученые назвали главную опасность долгой жизни

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Британские ученые определили, что люди, достигшие 80-90 лет, теряют до 15% способностей мозга.

В связи с этим человек начинает медленнее двигаться и думать, пишет The Daily Mail.

Профессор Мауро Джакка из Королевского колледжа в Лондоне рассказал, если человечество будет работать над увеличением продолжительности жизни, то это грозит появлением поколения людей "со здоровыми телами, но с плохо функционирующими мозгами".

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"Лекарства от возрастного слабоумия пока нет. Кроме того, есть еще болезнь Альцгеймера. И если вы не справитесь с этими проблемами, у вас может быть в преклонном возрасте здоровое сердце, но глупая голова. Вероятно, существуют биологические часы, которые устанавливают предел человеческой жизни - около 120 лет. И мы не запрограммированы жить дольше, - объяснил ученый.

Долгожитель

Долгожитель

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли новую смертельную опасность вейпинга.

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Место
Великобритания
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