Ученые назвали четыре привычки, которые продлят жизнь на 10 лет
Всего четыре привычки могут добавить человеку до 10 лет жизни без болезней, утверждают ученые.
Как пишет Daily Mail, международная команда исследователей изучила связь между факторами образа жизни и годами, прожитыми без хронических заболеваний.
По словам ученых, если поддерживать индекс массы тела (ИМТ) ниже 25, никогда не курить, много заниматься спортом и употреблять алкоголь в умеренных количествах, можно прожить на 10 лет дольше.
"Все четыре профиля образа жизни, которые были связаны с наибольшим количеством лет без болезней, включали ИМТ менее 25 и, по крайней мере, два других фактора", – говорится в исследовании.
Результаты основаны на наблюдениях за 116 043 людьми, которые отслеживались в среднем в течение 12,5 лет. Доктор Солджа Найберг и его коллеги объединили данные из 12 исследований по всей Европе, которые проводились в период с 1991 по 2006 год.
Курение, ИМТ, физическая активность и потребление алкоголя ранжировались по трем уровням для каждого участника – оптимальный (2 балла), средний (1 балл) или плохой (0 баллов). Сложение этих баллов привело к совокупному баллу образа жизни, варьирующемуся от худшего (0) до лучшего (8).
Также образ жизни соотносился с числом лет в возрасте от 40 до 75, прожитых без хронических заболеваний, которые включали диабет 2 типа, ишемическую болезнь сердца, инсульт, рак, астму, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), сердечную недостаточность и деменцию.
Как сообщал OBOZREVATEL, две чашки кофе без сахара защищают нервную систему организма от воспаления, что позволяет прожить дольше.