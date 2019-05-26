Ученые нашли способ держать вес в норме без диет

Регулярное взвешивание помогает худеть или поддерживать вес. По мнению специалистов, в таком случае люди тщательнее следят за своим питанием и физическими нагрузками.

Американские ученые из Университета Джорджии провели исследование, в котором участвовали 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, передает Daily Mail.

Они попросили добровольцев постараться сохранить свой вес в течение двух месяцев. После окончания эксперимента оказалось, что люди, которые регулярно проходили процедуру взвешивания, либо похудели (в среднем на 0,8 кг), либо сохранили свой вес.

Регулярное взвешивание помогает худеть Иллюстрация

При этом те, у кого весов не было, в среднем прибавили 2,2 кг. "Люди действительно чувствительны к тому, когда их вес меняется. В таком случае они пытаются менять свои привычки", — рассказали авторы.

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