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/Здоровый образ жизни

Ученые нашли способ держать вес в норме без диет

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Регулярное взвешивание помогает худеть или поддерживать вес. По мнению специалистов, в таком случае люди тщательнее следят за своим питанием и физическими нагрузками.

Американские ученые из Университета Джорджии провели исследование, в котором участвовали 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, передает Daily Mail.

Они попросили добровольцев постараться сохранить свой вес в течение двух месяцев. После окончания эксперимента оказалось, что люди, которые регулярно проходили процедуру взвешивания, либо похудели (в среднем на 0,8 кг), либо сохранили свой вес.

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Регулярное взвешивание помогает худеть

Регулярное взвешивание помогает худеть

Иллюстрация

При этом те, у кого весов не было, в среднем прибавили 2,2 кг. "Люди действительно чувствительны к тому, когда их вес меняется. В таком случае они пытаются менять свои привычки", — рассказали авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Эвелин Трибол и Элис Реш пришли к выводу, что интуитивная диета является одной из самых полезных в мире.

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Место
США
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