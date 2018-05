Ученые нашли новую причину смертельной опасности алкоголя

Ученые Имперского колледжа Лондона, Королевской больницы Бромтона и Лондонского института медицинских наук MRC выявили мутации в гене, кодирующем белок титин, которые способствуют развитию сердечной недостаточности при употреблении алкоголя.

Статья исследователей опубликована в Journal of the American College of Cardiology, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Титин или коннектин является самым большим из известных белков и состоит из 38 138 аминокислот. Он участвует в сокращении поперечно-полосатых мышц сердца. Мутации в нем вызывают дилатационную кардиомиопатию, при которой увеличивается объем полостей сердца без утончения стенок. Это способствует развитию сердечной недостаточности и внезапной смерти.

В ходе исследования ученые проанализировали состояние 141 пациента с алкогольной кардиомиопатией, которая развивается, например, при употреблении семи бутылок вина в неделю в течение пяти или более лет. Оказалось, что 13,5 процента людей имели дефектный ген титина, и эта доля намного выше, чем среди всего населения в целом.

Исследователи также опросили 716 человек с дилатационной кардиомиопатией с целью узнать, какое количество спиртного они выпивали. Хотя никто не употреблял достаточно алкоголя для развития алкогольной сердечной недостаточности, функции сердца нарушались даже при небольшом превышении рекомендуемого количества в неделю (140 миллилитров чистого этанола).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что употребление алкоголя может грозить развитием семи видов рака, в том числе рака молочной железы.