Ученые нашли эффективный способ борьбы со старением

Ученые из Австралии и США разработали эффективный метод борьбы со старением мышц.

Это стало возможным благодаря комбинированному препарату из двух химических соединений, передает EurekAlert!.

Данный метод имитирует эффект от физических упражнений. Сообщается, что с возрастом приток крови к тканям и органам снижается, что ухудшает их функционирование. Показано, что при этом уменьшается уровень окисленной формы никотинамидадениндинуклеотида (NAD), в результате чего замедляется метаболизм клетки.

Внесение в организм мышей никотинамида мононуклеотида (NMN), а также сероводорода позволило увеличить физическую выносливость на 60 процентов как у молодых, так и старых грызунов.

Так 32-месячные животные, которые получали комбинированную терапию в течение четырех недель, были в два раза выносливее животных в контрольной группе. Связано это может быть с тем, что оба соединения стимулируют активность белка SIRT1, участвующего в образовании кровеносных сосудов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ученые узнали, что фруктовые соки несут смертельную опасность.