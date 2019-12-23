Ученые доказали пользу кофе в борьбе с ожирением

Кофе является полезным в борьбе с ожирением, поскольку способен компенсировать отрицательное влияние неправильного питания.

Как передает "Лента", американские и испанские ученые установили, что кофеин замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов.

"В исследовании на крысах ученые Иллинойсского университета обнаружили, что кофеин ограничивает увеличение веса и выработку холестерина, несмотря на диету с высоким содержанием жиров и сахара", – сказано в сообщении.

Так, крыс кормили в течение четырех недель. Те, в рационе которых был кофеин, набрали на 16-22% меньше жира, чем остальные.

Названо еще одно полезное свойство кофе inlviv.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Светлана Фус рассказала, что к употреблению кофе нужно подходить по правилу – "все хорошо в меру". А чтобы он был полезным, необходимо также правильно выбрать и приготовить его.

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