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/Здоровый образ жизни

Ученые доказали, что голодание продлевает жизнь

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Снижение употребления калорий продлевает жизнь. Причиной является изменение в активности работы иммунной системы.

К такому выводу пришли ученые Гарвардской медицинской школы в США, передает MedicalXpress. Исследователи провели опыты на свободноживущих червях — нематодах Caenorhabditis elegans.

По словам специалистов, сокращение поступающих в организм углеводов провоцирует снижение врожденного иммунитета через подавление белка р38. Врожденный иммунитет борется с инфекцией, однако его чрезмерная активность, характерная для большого возраста, способствует хроническому воспалению и старению.

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В то же время ограничение калорий не влияет на иммунитет, когда р38 полностью неактивен. При низкой активности этого белка запускаются генетические пути, подавляющие воспалительные процессы до оптимального уровня.

Подавление сигнального пути приводит к снижению аппетита. Это объясняет результаты предыдущих исследований, показавших, что IGF-путь связан с продолжительностью жизни.

Голодание продлевает жизнь

Голодание продлевает жизнь

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали оптимальную позу для сна, которая продлевает жизнь.

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