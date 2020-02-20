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/ Здоровый образ жизни

Убийцы вирусов: эксперт рассказала, какие растения нужно держать в доме

1.3т
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Очень сложно найти хоть один дом, квартиру и даже офис, где нет живых комнатных растений. В большинстве случаев заводчики уделяют им сугубо декоративную функцию, однако большинство "питомцев" в горшках способны влиять и на наше здоровье.

"Комнатные растения – это не только декорация, дополнение интерьера. Это живые организмы, которые умеют влиять на наше настроение и состояние здоровья. Некоторые из них лучше не держать в спальне, поскольку они способны выделать неблагоприятные для человеческого организма вещества, от чего при продолжительном контакте мы можем ощущать недомогание (головную боль, например, или слабость). А для некоторых опочивальня и другие комнаты, где мы проводим много времени – самое правильное место. Ведь есть растения, которые уничтожают вокруг себя патогенные вирусы и бактерии, тем самым защищая и домочадцем от болезней", - рассказала фитотерапевт Елена Свитко.

MedOboz подготовил для вас список самых полезных комнатных растений, которые стоит держать как можно ближе к себе.

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Монстера

Это неприхотливое растение с крупными мясистыми листьями может достигать даже в условиях небольшой квартиры полутора метров в высоту. И это на самом деле здорово, ведь чем крупнее монстера – тем больше радиус ее поражения болезнетворных вирусов и бактерий.

Дело в том, листья цветка выделяют особые вещества, которые способствуют ионизации воздуха и убивают в патогены. Потому не стоит бояться устрашающего названия – для человека монстера не опасна, а наоборот полезна.

Каланхоэ

Некогда модное растение перестало пользоваться популярностью, а ведь зря. Мало того, что сок его листьев эффективен в лечении насморка, даже живой цветок способен защитить вас от различных инфекций.

Его секрет в фитонцидах, которое растение "распыляет" в воздух и тем самым создавая для себя и окружающих антипатогенный щит. Некоторые исследования показали, что радиус действия каланхоэ – до 1,5 метров, при этом под его влиянием гибнут порядка 35% вирусов и бактерий.

Некоторые растения не только радуют глаз

Некоторые растения не только радуют глаз

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Красулла

Или как нам привычнее – денежно дерево, просто маст-хэв в вашем доме, особенно если вы или ваши близкие часто простужаются.

Листья красуллы также содержат и "излучают" фитонциды, которые уничтожают до 80% патогенов вокруг. Более того, красулла препятствует образованию плесени, которая также негативно влияет на иммунитет людей и ухудшает самочувствие.

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Мирт

Ценность этого цветка не только в красоте (внешне напоминает миниатюрную ветвистую сакуру). Даже сломанные веточки и опавшие листья растения долго сохраняют полезные свойства. Все дело в большом количестве фитонцидов и эфирных масел в их составе, которые нещадно уничтожают опасные вирусы и такие бактерии, как стафилококки, туберкулезная палочка и т.д.

Лимон

Это дерево и его плоды неспроста получили свое название (в переводе с китайского "лимон" означает "лечебный"). Его эфирные масла с ярким запахом благотворно влияют на нервную, эндокринную и иммунную системы. Кроме того, и листья, и плоды этого растения выделяют в воздух огромное количество полезных веществ, которые делают все вокруг практически стерильным.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие растения и почему не стоит держать в доме.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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