Тотальная засуха: названы необычные признаки обезвоживания

О том, что в сутки нужно потреблять в среднем около 2,5 литров жидкости, знают все. Иначе организму грозит обезвоживание.

И когда летом каждый более-менее "набирает" эту норму, то зимой большинство кардинально уменьшает количество потребляемой жидкости, от чего может пострадать самочувствие.

Семейный врач Наталья Лобода рассказала MedOboz, какие необычные признаки говорят о том, что организму не хватает влаги и что вам пора обратить внимание на свой питьевой режим.

Нехватка жидкости проявляется по-разному Транс

Итак, первый признак – это неприятный запах изо рта. "В результате нехватки жидкости в организме нарушается выработка слюны. А она, как известно, обладает антибактериальными свойствами, и при ее недостатке может возникнуть избыточный бактериальный рост во рту. Это и приводит к появлению неприятного запаха", - рассказывает врач.

Кроме того, об обезвоживании может предупреждать и внезапное желание поесть, особенно чего-то сладкого. Так, это объясняется тем, что печень, которой нужно много жидкости, при ее нехватке испытывает трудности с высвобождением гликогена, организм ощущает нехватку энергии, от чего и возникает голод и пристрастие к чему-то калорийному и сладкому.

"Также признаком нехватки влаги в организме может быть и головная боль", - отмечает доктор. Из-за обезвоживания ухудшается циркуляция крови в организме, нарушается кровоснабжение мозга, что и приводит к появлению боли, похожей на мигрень.

Также Лобода напомнила, что о том, что вы пьете мало воды, предупреждает также сухая кожа, мышечные боли или спазмы, а также общая слабость и прекращение выделения слезной жидкости.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли пить воду во время еды.

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