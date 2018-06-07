Як бачите, правильне харчування це не тільки корисно, а ще й дуже смачно:)

Прості правила стрункої фігури, яких не важко дотримуватись:

- Вранці випити склянку теплої води з лимоном та обов'язково поснідати;

- Їсти маленькими порціями, але кожні 3 години;

- Їсти після 6 вечора, але за 3-4 години до сну;

- Їсти будь-які овочі і побільше, проте обмежити картоплю;

- Їсти будь-які фрукти, але скоротити споживання банана, винограду;

- Їсти будь-які крупи, крім манки і білого рису;

- Їсти білок: яйця, м'ясо, курка, риба, сир, морепродукти;

- Не варто їсти майонез, кетчуп;

- Скоротити споживання смаженого, жирного, борошняного, солодкого;

- Знайти для себе смачні дієтичні страви, які ти будеш готувати і їсти з задоволенням - це може бути наприклад грецький салат, омлет з овочами, йогрурт з сухофруктами - варіантів безліч;

- Використовувати кожну нагоду порухатись: танці, прогулянки, прибирання вдома - що завгодно: таким чином ми пришвидшуємо обмін речовин.

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк

Facebook Ірини Цимбалюк