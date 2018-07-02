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ТОП-5 домашних средств для похудения

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Желание похудеть не чуждо никому из женщин, особенно летом, в сезон пляжей и отпусков. Но увы не у каждой хватает сил и терпения придерживаться диет и регулярно заниматься спортом

MEDOBOZ подготовил для вас 5 эффективных домашних средств, которые помогут сбросить вес не хуже ограничений в питании и изнурительных нагрузок.

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Яблочный уксус

Сбросить вес поможет стакан воды со столовой ложкой меда и яблочного уксуса. Такой напиток является богатым источником уксусной кислоты, которая обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами, а также способствует выведению лишней влаги из организма или ускоряет пищеварение.

Зеленый чай

Регулярное употребление зеленого чая может помочь похудеть и поддерживать вес в норме. Ведь данный напиток является богатым источником катехинов и кофеина, которые ускоряют обмен веществ и играют огромную роль в потере веса.

Лимон и мед

Этот вкусный микс – еще одно проверенное средство для похудения. Так, витамин С в лимоне помогает в окислении жиров, а мед проявляет активность по снижению уровня липидов. Потому старайтесь есть в сутки около 1-2 лимонов с двумя-тремя столовыми ложками меда, и уже через две недели отметите превосходный результат.

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Черный перец

Черный перец содержит соединение, называемое пиперином, которое придает ему острый вкус. Это вещества обладает жиро- и липидпонижающими свойствами, которые могут помочь вам в похудении.

Корица

Дважды в день пейте такой простой коктейль: ½ чайной ложки коричного порошка, 1 стакан теплой воды, ½ лимона, мед по вкусу.

Так, корица давно используется для борьбы с ожирением и снижения веса, поскольку ускоряет метаболизм. Кроме того, она ускоряет выздоровление при сердечно-сосудистых заболеваниях и улучшает состояние при диабете.

Ранее MEDOBOZ рассказывал о похудении при помощи вина.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.

Автор
Екатерина ХудобецЕкатерина Худобец
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьепохудениепитание
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