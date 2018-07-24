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Ольга Фомина
Ольга Фомина
Консультант по здоровому образу жизни, блогер Все статьи автора

Топ-4 самых полезных фруктов июля

2.1т

Июль радует обилием абрикосов, персиков, нектаринов и слив. Эти фрукты неимоверно полезны, так что не забывайте включать их в ежедневный рацион. Но только как отдельные блюда(например, смузи, фруктовые салаты) или цельными на перекус. Напомню, что кушать фрукты после традиционного приема пищи можно не ранее, чем через 2 часа, иначе они не принесут пользу, да еще и вызовут дискомфорт в ЖКТ.

На какой фрукт налегать выбирайте сами, чего хочется, то и кушайте. Ну а чтобы стимулировать вас к поеданию этих самых фруктов расскажу об их удивительных свойствах.

Абрикосы входят в ТОП наиболее полезных фруктов. Обилие витаминов и минералов в составе повышает уровень гемоглобина в крови, предотвращает болезни щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы, препятствует образованию холестерина, улучшает мозговую активность и обменные процессы, с легкостью выводит токсины.

А известные послабляющие свойства абрикосов делают их идеальными спутниками при разгрузочных моноднях, когда вы просто кушаете весь день только абрикосы и худеете.

Отдельно хочу отметить пользу абрикосовых косточек. Известен их положительный эффект на здоровье онкобольных, сердечников и людей с различными заболеваниями дыхательных путей. Но кушать можно только сладкие ядрышки абрикосовых косточек, горькие на вкус содержат опасную для организма синильную кислоту.

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Сливы известны свойствами мягко очищать желудок и в целом стимулировать работу пищеварительного тракта. Однако помимо этого сливы полезны при атеросклерозе, являются отличным мочегонным средством, очищают почки, понижают давление. А благодаря наличию в них уникальных веществ – кумаринов, препятствуют образованию тромбов.

Персики благодаря разнообразному составу органических кислот, минералов и витаминов отлично насыщают полезными веществами организм, повышают его защитные свойства, стимулируют иммунитет. Флавониды и антиоксиданты в персиках связывают свободные радикалы, ускоряют метаболизм, являются отличной профилактикой раковых заболеваний.

Кстати, персики, в отличие от абрикосов и слив, показаны для ежедневного употребления даже больным диабетом. Высокое содержание фруктозы нормализует уровень сахара в крови.

Нектарины по своему вкусу и химическому составу схожи с персиками, однако высокое содержание сахара не позволяет их кушать диабетикам. Тем не менее нектарины стимулируют работу кишечника, очищают кровь, снижают риск возникновения атеросклероза и гипертонии, полезны при анемии и аритмии. А еще нектарины имеют омолаживающий эффект. Так что хотите быть молодыми налегайте на этот сладкий фрукт.

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Жить здоровоДиеты и фитнес
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