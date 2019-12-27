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Тонкая талия к праздникам: врач поделилась рецептами для плоского живота

1.1т
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К праздникам все хотят выглядеть безупречно, но часто великолепный образ портит предательски выпирающий живот. И не спасают от него ни прокачивание пресса, не отсутствие ужинов "после 18:00".

"Плоским живот не станет, пока кишечник не будет освобожден от накопившихся в нем шлаков, - рассказала MedOboz фитотерапевт Елена Свитко. - Остатки непереваренной пищи годами накапливаются внутри, затвердевают, добавляя вам тем самым несколько лишних килограммов и сантиметров".

Однако, по словам эксперта, это не повод расстраиваться. Она поделилась рецептами надежных средств, которые помогут уже за неделю избавиться от балласта и сделать живот плоским.

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Чтобы талия стала тоньше, нужно помочь кишечнику очиститься

Клео

Начните утро с лимонного сока

Утром натощак устройте себе промывку кишечника. Выпейте большую кружку теплой воды с лимонным соком (сок одного лимона за 300 мл воды).

Такой коктейль, во-первых, мгновенно включает в работу органы ЖКТ, а во-вторых – расщепляет осевшие на стенках кишечника шлаки и оказывает послабляющий эффект, чем и обеспечивает эффект "промывки". Кроме того, он оказывает легкое мочегонное действие, благодаря чему организм избавится от лишней жидкости.

На обед ешьте йогурт

За обедом съешьте очищающее блюдо – нежирный и несладкий йогурт с семечками льна. Этот незамысловатый перекус является источником большого количества грубой клетчатки, которая, подобно ершику, прочистит засоренный кишечник.

Приготовить коктейль стоит с самого утра, чтобы дать семенам немного "набухнуть". Добавьте столовую ложку семян к 200 мл питьевого йогурта и поставьте на несколько часов в холодильник.

Побалуйте себя желе с черносливом

Третий шаг к плоскому животу – желе с черносливом. Такое блюдо поможет размягчить "камни" в кишечнике (благодаря желатину) и быстро вывести их наружу (фрукт оказывает слабительный эффект).

Для приготовления десерта разведите в стакане горячей воды пакетик желатина и залейте этим раствором горсть сухофруктов. Это блюдо можно позволить себе на ужин, поскольку оно относится к низкокалорийным.

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Перед сном примите "секретное" средство

Завершите день приемом еще одного коктейля против выпирающего живота. Для его приготовления вам понадобится по 30 г инжира, кураги и чернослива и 1 столовая ложка листьев сенны. Измельчите все ингредиенты в блендере или мясорубке, залейте горячей водой и дайте настояться полчаса.

Для эффекта будет достаточно две столовые ложки микса. Уже спустя 7-8 часов он проявит мощное слабительное действие, при котором организм начнет избавляться от накопленных шлаков.

Но помните, что больше недели принимать этот коктейль нельзя, поскольку могут начаться трудности с пищеварением и ухудшиться самочувствие.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие упражнения помогут быстро накачать ягодицы.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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