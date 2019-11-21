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То горько, то кисло: врач рассказала, что означают необычные привкусы во рту

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Наверняка каждый из вас ловил себя на появлении необычного привкуса во рту без предшествующих трапезы или процедур в ротовой полости. Оказалось, что подобные "фантомные" ощущения возникают не просто так сами по себя, и являются признаками определенных процессов в организме.

Терапевт-гастроэнтеролог Наталья Гордиенко рассказала MedOboz, что могут означать те или иные необъяснимые "послевкусия".

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Фантомные привкусы во рту могут предупреждать о серьезных нарушениях

Фантомные привкусы во рту могут предупреждать о серьезных нарушениях

Вrjunetka

Металлическая кислинка

Такой привкус во рту могут давать зубные протезы с элементами металла. Однако если таковых нет, это может знаменовать начало воспалительных процессов – кариес, стоматит, пародонтит и т.д. При этих заболеваниях в ротовую полость попадает небольшое количество крови, что вызывает чувство кислинки.

Также такое ощущение может означать резкое повышение кислотности в организме. Возможно, накануне вы съели слишком много "окисляющих" продуктов – мясо, выпечка, сладости, картофель и т.д.

Ощущение скисшего молока

Этот привкус предупреждает о нарушениях в работе ЖКТ. Так, скорее всего сбои начинаются в пищеводе или желудке, и предшествуют развитию гастрита, язвы, рефлюксной болезни и т.д.

Все горько

Горьковатым привкусом проявляют себя сбои в работе печени и желчного пузыря. Если этот "фантом" возник однажды и больше не преследует вас, возможно ему предшествовало переедание "тяжелой" пищи – жирного, острого, пряного или жареного. Однако постоянное его присутствие говорит о необходимости тщательного обследования у гастроэнтеролога и последующего лечения.

Привкус гнили

Это обычный спутник заболеваний слизистой оболочки рта и горла. Так, привести к такому неприятному симптому могут пародонтит, ангина, аденоидит, ларингит и т.д. Потому стоит внимательно осмотреть вероятные области поражения и начать лечение до начала осложнений.

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Солоноватый привкус

Первое, о чем он может предупреждать – обезвоживание. Попробуйте выпить пару стаканов воды и привкус уйдет. Если нет, и привкус преследует вас постоянно, обратите внимание на работу почек – возможно, это они так заявляют о сбоях в работе.

Сладковатые ощущения

Постоянный сладкий привкус во рту, особенно в сочетании с запахом ацетона, является звоночком о развитии сахарного диабета. Потому стоит обратиться к эндокринологу, чтобы не допускать критических состояний.

Временное же появление такого ощущения говорит о начале воспалительных процессов в дыхательных путях (бронхит, пневмония и т.д.).

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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