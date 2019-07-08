Телемост с Россией: Супрун указала украинцам на скрытую смертельную угрозу

Просмотр телевизора, в частности нашумевшего телемоста с Россией, может негативно повлиять на человеческое здоровье, в частности привести к ожирению, психическим расстройствам и даже преждевременной смерти.
Об этом предупредила в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Так, она связала опасность телевидения с последними событиями в Украине – телемарафоном, который планировал канал NewsOne.
"Пропагандисты, которые там работают, мимикрируют под журналистов благодаря удостоверением журналистов. И с ними все понятно. Но часто к ним на эфиры ходят украинцы, "чтобы использовать все площадки для донесения своей хорошей идеи". Что можем сделать мы? Бойкотировать эти "медиа", постоянно следить за информационной гигиеной и меньше смотреть телевидение. Это крайне вредно для здоровья", – написала она.
Телемост с Россией: Супрун указала на опасность
Супрун рассказала, что просмотр телевизора может привести к ранней смерти.
"В одном из исследований выявлено, что люди, которые смотрят телевизор более 3 часов в день, имели в два раза выше риски преждевременной смерти по сравнению с теми, кто смотрел меньше часа. Есть исследования, которые показывают, что каждый час просмотра телевизора после 25 лет уменьшает продолжительность жизни почти на 22 минуты", – пояснила она.
Чиновница также предупредила, что это популярное занятие может спровоцировать ожирение и проблемы с психикой, такие как депрессия, частые перемены настроения.
Просмотр телевизора
Surfingbird
Супрун также дала советы, как снизить опасность при просмотре телевизора.
"Сейчас в медиа и новостях распространяют много информации, в том числе фейков, искажения и манипуляций. Хороший стимул начать самому и предложить близким больше двигаться и общаться с людьми, заботиться о своем здоровье, а не смотреть телевизор, отрываясь от реальности", – резюмировала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".
Объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на анонсированный телемост и дали ему на это сутки.
Зеленский призвал украинцев соблюдать спокойствие из-за предстоящего телемоста между телеканалом NewsOne и пропагандистским российским "Россия 24".
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал отказатьсяподконтрольный Виктор Медведчук телеканал от телемоста с российскими пропагандистами.
Партия "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука осудилателемост с российскими пропагандистами.
Также украинская журналистка Янина Соколова жестко разгромилателеканал NewsOne за план провести телемост с пропагандистским российским "Россия 1".
Телеканал NewsOne внезапно отменил телемост с Россией, который был запланирован на 12 июля, и заявил о давлении.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Телемост с Россией" на OBOZREVATEL.