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/Здоровый образ жизни

Телемост с Россией: Супрун указала украинцам на скрытую смертельную угрозу

1.1тЧитать материал на украинском

Просмотр телевизора, в частности нашумевшего телемоста с Россией, может негативно повлиять на человеческое здоровье, в частности привести к ожирению, психическим расстройствам и даже преждевременной смерти.

Об этом предупредила в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Так, она связала опасность телевидения с последними событиями в Украине – телемарафоном, который планировал канал NewsOne.

"Пропагандисты, которые там работают, мимикрируют под журналистов благодаря удостоверением журналистов. И с ними все понятно. Но часто к ним на эфиры ходят украинцы, "чтобы использовать все площадки для донесения своей хорошей идеи". Что можем сделать мы? Бойкотировать эти "медиа", постоянно следить за информационной гигиеной и меньше смотреть телевидение. Это крайне вредно для здоровья", – написала она.

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Телемост с Россией: Супрун указала на опасность

Телемост с Россией: Супрун указала на опасность

Супрун рассказала, что просмотр телевизора может привести к ранней смерти.

"В одном из исследований выявлено, что люди, которые смотрят телевизор более 3 часов в день, имели в два раза выше риски преждевременной смерти по сравнению с теми, кто смотрел меньше часа. Есть исследования, которые показывают, что каждый час просмотра телевизора после 25 лет уменьшает продолжительность жизни почти на 22 минуты", – пояснила она.

Чиновница также предупредила, что это популярное занятие может спровоцировать ожирение и проблемы с психикой, такие как депрессия, частые перемены настроения.

Просмотр телевизора

Просмотр телевизора

Surfingbird

Супрун также дала советы, как снизить опасность при просмотре телевизора.

"Сейчас в медиа и новостях распространяют много информации, в том числе фейков, искажения и манипуляций. Хороший стимул начать самому и предложить близким больше двигаться и общаться с людьми, заботиться о своем здоровье, а не смотреть телевизор, отрываясь от реальности", – резюмировала она.

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Тема
Телемост с Россией
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Вместо рекламы показывать фото супрун, подавляющее большинство перестанут смотреть телек.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Супрун установила: все, кто будут смотреть телемост с Россией, умрут! Кто иоб нет ся, а кто умрёт от ожирения! А читатели Обосса - от смеха! ДБЛ, БЛДЬ!
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Унитаз украинцы давно бойкотируют -- срут себе в шаровары, абы не как у москалей. Настала очередь телевизора.
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