"Таблетка от всех болезней": медики назвали способ жить дольше

Универсальным способом оздоровления и долготлетия современных людей является здоровый образ жизни.

Ведь отсутствие каких-либо вредных привычек гарантирует каждому человеку улучшение сна, прилив бодрости и сил, потерю лишнего веса, а также улучшение общего самочувствия, отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Ученые изобрели таблетку, которая способна улучшить ваше здоровье и уберечь от многих опасных болезней. Ее название — здоровый образ жизни. Эта таблетка не стоит уйму денег и не имеет никаких побочных эффектов", — отметила она.

Супрун подчеркнула, что в течение последних десятилетий наиболее распространенными заболеваниями в мире стали хронические болезни, которые возникают из-за ряда факторов, в основном связанных с ежедневным поведением людей.

Она напомнила украинцам, что именно образ жизни напрямую влияет на ее качество и продолжительность. По словам и. о. главы Минздрава, главными причинами, которые повышают риск преждевременной смертности, являются высокое кровяное давление, употребление табака, высокий уровень глюкозы в крови, малоподвижный образ жизни, избыточный вес и ожирение. В комплексе с генетическими факторами, они вызывают смертельные болезни: сердечно-сосудистые, онкологические, деменцию, аутоиммунные заболевания и нарушения психического здоровья.

"Самый надежный и доступный способ предотвратить эти болезни — поддерживать здоровый образ жизни. На самом деле, это очень трудно, особенно, если нужны кардинальные изменения. Поэтому этот процесс может быть длительный и потребует большого внимания и дисциплины", — предупредила Супрун.

Для того, чтобы добиться желаемого результата, она посоветовала придерживаться четырех важных рекомендаций.

1. Планируйте. Изменение образа жизни — длительный процесс. Поэтому важно распределить его на реальные этапы, которые будут последовательными. Идея заключается в том, что каждый этап является подготовкой к следующему, поэтому вы не должны спешить или пропускать этапы.

2. Ставьте положительные цели. Наименее эффективными являются подходы, основанные на негативных стимулах. Поэтому ученые указывают, что долговременные изменения наиболее эффективны, когда поддерживаются позитивным настроем. Любое изменение образа жизни должно быть значимым и приятным, поэтому следует избегать формулировок "хорошо" или "плохо".

3. Определяйте конкретные задачи. Достичь цели легче, если есть четкая формулировка, как, например, "заниматься спортом 30 минут каждый день", а не просто "заниматься больше спортом". Количество задач также должно быть адекватным, ведь очень легко перегрузить силу воли и демотивироваться.

4. Следите за настроением. Лечение основных психологических проблем и изучение того, как лучше управлять стрессом и плохим настроением, очень важны для успеха. Ведь люди склонны переедать, если нервничают. Это может помешать на пути к здоровому питанию и правильному режиму дня.

"Помните, соблюдение хотя бы одной здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на два года. Представьте, что будет, если придерживаться здорового образа жизни постоянно", — оптимистично подытожила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Университета Экстера (Великобритания) разработали соединения, которые могут остановить процесс старения человеческих клеток. В частности, они изучили влияние изобретения на структуру особого вида клеток кровеносных сосудов.