Супрун вступилась за бактерии: развенчаны мифы о стерильной чистоте

Чрезмерная чистота может действовать на иммунитет человека не лучшим образом, кроме того, бактерии способны становиться устойчивыми к тому, чем их уничтожают.

Об этом напомнила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун в Facebook, подчеркнув, что, конечно, не стоит разводить грязь, отказываться от мытья рук или пренебрегать правилами личной гигиены, однако, неоправданное использование моющих средства может иметь потенциальный вред для здоровья.

Она написала, что желательно минимизировать использование большого количества моющих средств и дезинфектантов в своем быту.

"Стоит быть осторожными при применении средств с антибактериальным эффектом. Ведь когда мы убиваем слабые микроорганизмы, то на их месте обязательно поселятся сильнее и агрессивнее. Микробы невероятно быстро приспосабливаются, она натренировываются просто выкачивать враждебные вещества из клетки. Впоследствии, они могут поступать так же и с антибиотиками Поэтому одной из серьезных проблем использования бытовых дезинфектантов является именно провоцирование бактериальной антибиотикорезистентности", - подчеркнула она.

Чрезмерная дезинфекция вредит

При этом использование этилового или изопропилового спирта не было связано с возникновением антибиотикорезистентности:

"Это не значит, что нужно вымывать дом спиртом, одновременно от очистки своего смартфона отказываться не стоит".

Нужно использовать моющие средства и дезинфектанты разумно, взвешивать необходимость их применения в каждом случае и принимать во внимание следующее:

Слишком много моющих средств в быту могут действовать как раздражители и сами по себе вызвать аллергии.

Для формирования крепкого иммунитета у детей необходим контакт с непатогенными бактериями. Это, в свою очередь, эффективная профилактика возникновения аллергий. Как пример, в некоторых исследованиях даже было показано, что мытье посуды в посудомоечных машинах (по сравнению с мытьем руками) было связано с повышенным риском возникновения детских аллергий.

Некоторые исследования показали, что использование дезинфектантов связано с риском возникновения лишнего веса у детей, так как влияет на их микробиоту.

Также не стоит отказываться от домашнего любимца, если дома есть ребенок. Здоровая микробиота домашних животных пригодится иммунной системе детей.

Старайтесь мыть руки водой и обычным мылом. Это наиболее эффективный способ достичь их чистоты. А вот эффективность антибактериальных средств в снижении рисков инфекций не доказана.

Не ленитесь помыть руки, если есть такая возможность, ведь антисептические спреи не устраняют грязь. Это удачный коммерческий ход, который заставляет людей покупать различные средства, которые якобы способны убить бактерии и полноценно заменить воду и мыло.

В общественных местах можно использовать для уборки салфетки, содержащие более 5% поверхностно-активных веществ, а также 10% уксус, или 1% хлорный отбеливатель - они имеют доказанный противовирусный эффект.

При выборе моющих средств для своего дома - читайте их состав и старайтесь выбирать средства без "антибактериального эффекта", "наночастиц серебра", "активного хлора", и тому подобное. То же самое касается и средств для личной гигиены.

Для уборки старайтесь больше использовать просто воду. Вода также способна эффективно очищать поверхности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун назвала смертельно опасные продукты.

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