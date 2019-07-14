Супрун рассказала, как избежать смерти: три ключевых момента

Для избежание преждевременной смерти необходимо отказаться от транс-жиров, уменьшить потребление соли, а также следить за собственным давлением.

"Эти три интервенции могут спасти от преждевременной смерти около 100 млн людей во всем мире до 2024 года. Такой вывод ученые сделали после анализа глобальных данных популяционных исследований по этим факторам и оценок ситуации ВОЗ", - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, нужно отказаться от транс-жиров в рационе, поскольку они повышают риск атеросклероза, хронического воспаления, ишемической болезни сердца и ревматоидного артрита.

"Они калорийны и ничем не полезны. Запомните, что транс-жиры - это маргарины в кондитерских изделиях и соусах, сладости с длительным сроком годности (кексы, круассаны, пирожные), жареные блюда (картофель-фри и пончики), большинство полуфабрикатов (охлажденное тесто, пицца, мягкие мясные и рыбные изделия - рыбные палочки, котлеты), чипсы, снеки, сухарики, орешки, попкорн", - рассказала Супрун.

Ульяна Супрун Укринформ

Также она призвала контролировать потребление соли, отметив, что ее дневная доза не должна превышать 6 граммов - около одной чайной ложки. Для детей норма должна быть еще меньше.

"Выход за этот предел означает повышенные риски серьезных болезней. Прежде всего значительно увеличивает шансы иметь высокое давление и портит здоровье сосудов. С солью следует быть очень внимательным - ее чрезмерное потребление признано одной из самых больших угроз для здоровья среди пищевых факторов", - отметила Супрун.

"Постоянно контролируйте собственное давление и при необходимости принимайте лекарства для его нормализации. Регулярное измерение артериального давления поможет вовремя выявить проблему еще на начальном этапе, обратиться к врачу и избежать нежелательных последствий. Это важно делать независимо от возраста, ведь артериальной гипертензией болеют не только люди старшего возраста", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рада одобрила законопроект о принудительной химической кастрации педофилов, однако Супрун резко выступила против ее введения.

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