Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровый образ жизни

Супрун рассказала, как избежать смерти: три ключевых момента

10.9т Читать материал на украинском

Для избежание преждевременной смерти необходимо отказаться от транс-жиров, уменьшить потребление соли, а также следить за собственным давлением.

"Эти три интервенции могут спасти от преждевременной смерти около 100 млн людей во всем мире до 2024 года. Такой вывод ученые сделали после анализа глобальных данных популяционных исследований по этим факторам и оценок ситуации ВОЗ", - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, нужно отказаться от транс-жиров в рационе, поскольку они повышают риск атеросклероза, хронического воспаления, ишемической болезни сердца и ревматоидного артрита.

"Они калорийны и ничем не полезны. Запомните, что транс-жиры - это маргарины в кондитерских изделиях и соусах, сладости с длительным сроком годности (кексы, круассаны, пирожные), жареные блюда (картофель-фри и пончики), большинство полуфабрикатов (охлажденное тесто, пицца, мягкие мясные и рыбные изделия - рыбные палочки, котлеты), чипсы, снеки, сухарики, орешки, попкорн", - рассказала Супрун.

Новости
"Вишневые косточки не люстрируешь": Супрун потроллила едкое заявление Зеленского

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

Укринформ

Также она призвала контролировать потребление соли, отметив, что ее дневная доза не должна превышать 6 граммов - около одной чайной ложки. Для детей норма должна быть еще меньше.

"Выход за этот предел означает повышенные риски серьезных болезней. Прежде всего значительно увеличивает шансы иметь высокое давление и портит здоровье сосудов. С солью следует быть очень внимательным - ее чрезмерное потребление признано одной из самых больших угроз для здоровья среди пищевых факторов", - отметила Супрун.

"Постоянно контролируйте собственное давление и при необходимости принимайте лекарства для его нормализации. Регулярное измерение артериального давления поможет вовремя выявить проблему еще на начальном этапе, обратиться к врачу и избежать нежелательных последствий. Это важно делать независимо от возраста, ведь артериальной гипертензией болеют не только люди старшего возраста", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рада одобрила законопроект о принудительной химической кастрации педофилов, однако Супрун резко выступила против ее введения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
1
5
Смешно
14
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"Супрун рассказала, как избежать смерти"))) Пхахахах))) В следующий раз ждем статью "Супрун рассказала как воскреснуть"))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ипать у нее умище! Нобелевскую карге выписать пора! (а лучше шнобелевскую и пинком под зад)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Украинцы ещё черную икру не перестали есть, а Супрун уже с новыми советами.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины