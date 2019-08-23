Stop fake. Пять фейков об IQOS в украинских СМИ. Журналистское расследование

Наше любимое упражнение – это факт-чекинг.

Время от времени всей командой мы устраиваем разминку: открываем ленту новостей, выбираем тему, которая проскакивает в заголовках чаще обычного, и проверяем статьи. Оцениваем достоверность и объективность подачи информации, наличие отсылок к первоисточникам, соответствие материалов первоисточникам и надёжность самих первоисточников.

IQOS

В последнее время, после того как утихла предвыборная гонка, СМИ подхватили новую "желтую" тему и заголовки запестрели упоминаниями об аферах с IQOS. Таких материалов мы насчитали почти три десятка, и все они опубликованы с разницей в пару часов. Это выглядело слишком похоже то ли на заказуху, то ли на рекламу, так что мы взялись за расследование.

Ниже 5 самых популярных новостей про айкос, которые "разгоняются" в медиа. Проверим, правда или ложь.

1. "FDA запретил IQOS в США" – FAKE

Докопаться до первого упоминания этого фейка нам так и не удалось.

Проверим единственный по-настоящему достоверный источник в этом вопросе – официальный сайт FDA.

Для справки: FDA (Food & Drug Administration) – это государственный орган в США, отвечающий за контроль качества продуктов питания, медикаментов, табачных изделий, ветеринарных товаров, кормов для животных. FDA принимает решение о допуске к продажам любых новых товаров из этих категорий. Каждый производитель проходит одинаковую процедуру: подает заявку, которую рассматривает уполномоченный комитет FDA. Время рассмотрения заявки не ограничено и зависит от сложности и новизны продукта. В ходе рассмотрения FDA на свое усмотрение запрашивает у производителя недостающую информацию, инициирует консультации с независимыми экспертами или собственные исследования.

Заявку IQOS в FDA рассматривали почти 2 года. За это время комитет по табачным изделиям FDA провел несколько собственных исследований, а также потребовал у производителя дополнительные тесты.

30 апреля 2019 года FDA опубликовал официальное заявление: FDA разрешает продажи системы нагревания табака IQOS (в оригинале "FDA permits sale of IQOS tobacco heating system").

Источник: пресс-релиз FDA о разрешении на продажи IQOS в США на официальном сайте организации.

IQOS

При этом FDA предписал четкое регулирование маркетинговых активностей, чтобы избежать непреднамеренной или намеренной популяризации продукта у несовершеннолетних, как это случилось с Juul.

В попытках все же отыскать первоисточник фейковой новости, которую растиражировали украинские СМИ, мы изучили медиапространство других стран. Для анализа взяли онлайн публикации во всех странах мира на английском и русском. В выборку попали онлайн-медиа Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии, Украины, Молдовы, Казахстана, России, Армении.

Выяснилось, что очевидный факт, опубликованный самим FDA, "FDA разрешили продажи IQOS в США" отрицают только медиа двух стран – Украины и Армении. Причем в обеих наблюдается одинаковая картина: на табачном рынке присутствует по крупному производителю, который предпочитает экстенсивный метод производства – штамповать сигареты на конвейерах 60-ых годов. Вместо инвестиций в технологии, они вкладывают деньги в материалы против более продвинутых конкурентов.

Вывод: "Запрет IQOS в США" – откровенная заказуха от конкурента.

2. "IQOS запрещен в продвинутых странах, вместо этого его тестируют на странах третьего мира, вроде Украины" – FAKE

Еще одна новость, где хоть сколь-нибудь вменяемый первоисточник отсутствует. Новость впервые появилась на одном львовском новостном сайте, откуда ее скопировали другие СМИ. Сам львовский новостной сайт никаких источников не указывает и на официальные заявления "продвинутых стран" не ссылается.

В качестве примера развитых стран, где IQOS "запретили", приводится США (мы только что проверили выше, что продажи айкоса там разрешены). А в роли отсталых стран третьего мира называются Украина и, неожиданно, Новая Зеландия.

Для проверки этой информации и воспользуемся двумя авторитетными источниками: отчетом ООН за 2018 год с рейтингом стран мира по уровню жизни и официальным сайтом Philip Morris International с перечнем стран, где компания официально продает IQOS. Посмотрим, действительно ли в развитых странах мира IQOS не продают.

IQOS официально продается в 25 из 40 стран с самым высоким уровнем жизни (кстати, вышеназванная "отсталая" Новая Зеландия находится на 16-м месте в мире). Среди IQOS friendly стран – Швейцария, Германия, Австрия, Канада, Великобритания, Нидерланды, Дания, Израиль, Япония, Франция, Италия, Испания и т.д.

IQOS

Если говорить о тестировании продукта, то пилотный запуск IQOS состоялся в 2014 году в Италии и Японии. При этом речь идет о проверке бизнес-модели, а научные и клинические испытания были завершены задолго до запуска. После успеха в Италии и Японии продажи бренда начались и в других странах. В Украине IQOS появился только в 2016 году после более чем 10 лет научных исследований и 2 лет рыночных тестов в Италии, Швейцарии, Японии и России.

Ни в одной из так называемых стран третьего мира IQOS не запущен. Даже сам термин "страны третьего мира" в современной геополитике и социологии не используется. По методологии ООН его замещает "беднейшие страны мира" – преимущественно малоразвитые страны Африки и Азии (Нигер, Южный Судан, Центральноафриканская республика, Чад, Бурунди, Мали, Либерия). В этот перечень за 2018 год Украина не попадает.

Вывод: "IQOS тестируют на странах третьего мира вроде Украины" – целенаправленное искажение фактов, использование манипуляционных неправдивых заголовков.

3. "Каждый пятый подросток в Украине использует IQOS" – FAKE

В новостях с такими заголовками медиа упорно ссылаются друг на друга. Но мы приложили усилия и отыскали первоисточник. Цепочка вывела к bne Intellinews – англоязычному изданию, зарегистрированному в Германии, которое публикует новости о событиях в Восточной Европе. BNE также владеет и управляет несколькими новостными ресурсами в России.

Говоря о рынке электронных устройств для курильщиков, BNE опирается на международное исследование Всемирной Организации Здравоохранения Global youth tobacco survey. В рамках опроса ВОЗ оценивает, как много несовершеннолетних пробовали курить обычные или электронные сигареты. По данным исследования 40% украинских подростков в возрасте 13-15 лет пробовали электронные сигареты, а 18% – используют регулярно.

IQOS предметом исследования не являлся и в опросе вообще не фигурировал. Никакой статистики об IQOS и подростках не существует.

Оценим возможные риски того, что гаджет станет популярным среди несовершеннолетних.

Между рынком вейпов и рынком систем нагревания табака в Украине есть существенная разница. Первый носит стихийный характер. Качественной аналитики рынка электронных сигарет в Украине не существует. Мы провели собственный анализ, проверив Топ-20 украинских вейп-шопов, которые идут первыми в поисковой выдаче Google.

У 18 из 20 вейп-шопов отсутствуют уведомления или блокирующие экран предупреждения, что это продукция предназначена для совершеннолетних действующих курильщиков.

Ни у одного из них на сайте мы не обнаружили базового набора информации, подтверждающей качество, легальность продажи и ввоза товара:

указание юридического лица, осуществляющего продажу/производство продукции;

сертификаты соответствия на реализуемую продукцию (это основной документ, подтверждающий качество);

санитарный сертификат (или, как его еще называют, гигиенический сертификат, санитарно-эпидемиологическое заключение) – это официальный документ, подтверждающий соответствие ввозимой в страну продукции санитарным нормам.

Это сигнализирует о том, что соответствие стандартам качества, ввоз вейпов в Украину и их последующее распространение практически не контролируемы. Учитывая количество нелегальных и недобросовестных продавцов, вероятность того, что несовершеннолетние имеют доступ к электронным сигаретам, очень высока.

Проведем аналогичную проверку для IQOS:

Сайт полностью закрыт от пользователей экраном, предупреждающим, что данная продукция предназначена только для совершеннолетних курильщиков.

Продажи устройств осуществляются через сеть фирменных магазинов или партнерство с крупными ритейлерами (Сильпо, Rozetka, Алло, Окко, WOG, Socar и т.д.). Каналы продаж более-менее контролируемы и законопослушны на фоне безымянных магазинчиков с е-сигаретами и заправками к ним.

На официальном сайте в отрытом доступе выложена вся документация, подтверждающая сертификацию продукции в Украине. Судя по датам сертификатов, продукция регулярно проходит повторные проверки.

Так что в случае IQOS попадание продукта к несовершеннолетним намного менее вероятно.

Так же в материале BNE встречаются отсылки к общественной организации Tobacco Smoke Free Kids, которая борется с курением у несовершеннолетних по всему миру. Ссылаясь на мониторинг от Tobacco Smoke Free Kids, BNE (а следом за ним и украинские медиа) утверждает, что IQOS в Украине поддерживает активности и мероприятия, ориентированные на детей и подростков. Но ни одного подтверждения сайт не приводит. Проанализировав отчеты общественной организации, мы тоже не выявили подобных нарушений. А сами Tobacco Smoke Free Kids никогда не выдвигали претензий к IQOS в Украине по поводу недобросовестного продвижения или ориентации на несовершеннолетних.

Вывод: "Каждый пятый подросток в Украине использует IQOS" – целенаправленное искажение фактов и манипуляция данными первоисточников + дальнейшие бездумные репосты медиа без анализа первоисточника.

4. "Производитель заявляет, что IQOS – это полезно" – FAKE

Это утверждение впервые всплыло на все том же новостном сайте из Львова. Никаких подтверждений такого заявления медиа не приводит.

Мы сделали скрининг официального сайта IQOS iqos.ua и официального сайта Philip Morris International pmi.com, а заодно проверили упоминания онлайн по соответствующим запросам. Ни одного официального и даже неофициального заявления компании о том, что IQOS является полезным, обнаружено не было. Более того, производитель везде прямо говорит, что переход на IQOS не исключает всех рисков для здоровья. И тем, кто всерьёз обеспокоен темой собственного здоровья – рекомендует не курить, не употреблять табак и содержащие никотин продукты ни в какой форме. Соответствующие предупреждения размещены на сайте, а также на пачках стиков Heets для IQOS. Того же подхода придерживается и glo от British American Tobacco.

Вывод: "Производитель заявляет, что IQOS – это полезно" – ложь. На наш взгляд, это скорее вопиющая некомпетентность медиа, чем черный PR по наводке конкурентов.

5. "IQOS вытесняет с рынка национальных производителей" – FAKE

Еще одно утверждение, которое растиражировали украинские медиа, не указывая источник или подтверждающие факты. Мы отыскали, откуда растут ноги.

95+% табачного рынка между собой делят пять компаний:

Philip Morris International (с украинским производством и фабрикой в Харькове)

Japan Tobacco International (фабрика в Кременчуге)

British American Tobacco (с известной фабрикой в Прилуках)

Imperial Tobacco (фабрика в Киеве)

Львовская табачная фабрика (фабрика в Винниках)

Первые четыре традиционно входят в топ-10 крупнейших налогоплательщиков в Украине. Львовская табачная фабрика из-за использования теневых схем в налогообложении при равных с Imperial Tobacco объемах продаж в 2018 году заплатила в 3,5 раза меньше налогов в бюджет – 2,2 млрд грн против 7,5 млрд грн у IT.

Компании по-разному строят свои портфели брендов. BAT, PMI, JTI, IM преимущественно "сражаются" в премиальном ценовом сегменте с брендами Parliament, Marlboro, Kent, Davidoff, Winston. В среднем ценовом сегменте лидируют марки BAT и PMI: Rothmans, L&M, Bond. Зато в дешевом ценовом сегменте царит Львовская (Винниковская) табачная фабрика с сигаретами Marvel и Strong.

Стики Heets и Neosticks к системам нагревания табака IQOS и glo имеют цену на уровне дорогих сигарет – 45 грн за пачку. А сами устройства стоят от 800 грн до 3500 грн в зависимости от модели. Кажется маловероятным, что курильщики, покупающие самые дешевые предложения на рынке, Marvel и Strong за 25 грн, начнут массово переходить на IQOS. Основная конкуренция разворачивается в премиальном сегменте, где никто кроме международных компаний не представлен. Так что ни о каком вытеснении местных производителей айкосом речи не идет.

IQOS

Так что скорее смахивает на заказную кампанию против систем нагревания табака. Кому могут быть выгодны подобные нападки? На наш взгляд, только тем из производителей, кто не развивает и не планирует инвестировать в инновации и высоко технологичное производство, а потому предпочитают нечистоплотные методы борьбы с прогрессом и "старые добрые" схемы уклонения от налогообложения. О последних неоднократно говорили государственные органы, СМИ и исследовательские агентства. Например, Экономическая Правда, исследовательская компания TNS и Государственная фискальная служба Украины.

Вывод: "IQOS вытесняет с рынка национальных производителей" – заказные, заведомо неправдивые материалы от конкурента.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!