Способствует ожирению: ученые назвали опасный фактор для женщин

Ученые из Национального института наук о здоровье окружающей среды в Северной Каролине установили связь между сном при свете, например, от телевизора или яркого ночника, и повышенным риском увеличения веса и ожирения у женщин.

Отдых в таких условиях может способствовать набору в среднем до 5 кг за пять лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

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По словам Дейл Сэндлер, старшего автора исследования, шанс набрать пять килограммов составил 17%, вероятность прибавления в весе составляет 22%, а ожирения - 33%.

Полученные результаты еще раз подтверждают общую рекомендацию для здорового сна: в спальне не должны находиться приборы, излучающие свет (телевизоры, компьютеры, лампы).

Как ранее писал MedOboz, ученые пришли к выводу, что тяжелые формы ожирения у людей провоцирует обычная комнатная или офисная пыль.

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