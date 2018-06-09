А ты попробуй поставить себя на своё место. Уникальное. Или как советовал Арджуне Кришна - лучше своя карма плохо исполненная, чем хорошо исполненная, но чужая.

Генетическая колода причудливо тасуется, и на раздаче мы получаем совсем уж интересный и точно уникальный набор выданный случаем именно нам. От наших предков мы получаем набор генов, по мотивам которых и строятся наши тела. Все рождаются крайне похожие, но крайне разные. И тонкости строения тела и индивидуальных физических способностей закладываются генами, а формируются и развиваются уже под действием окружения и наших усилий. Самый интересный вопрос - это как раз соотношение того, что мы можем сами в себе сформировать и натренировать, к тому, с чем рождаемся и что изменить не можем.

Для спортивной генетики такие показатели, связанные со способностями тела, активно изучаются. Для этого ученые сравнивают элитных спортсменов, достигших серьезных успехов с простыми людьми. А также исследуют семьи спортсменов и близнецов, один из которых занимается спортом, а второй - нет. Все признаки имеют свой коэффициент наследования – очень упрощенно это то, каков вклад генетики в тот или иной признак. Для скоростных способностей он 80%, для гибкости - 70%, силы – 60%, выносливости - 50%, а для координационных способностей самый низкий – 40%. Эти цифры показывают вклад генетики в тот или иной признак.

Есть и расчеты того, какой признак насколько можно развить тренировками. Быстроту развить можно только в 1,5-2 раза. Гибкость можно развить только для определенного придела, все зависит от строения тела - остистых отростков и подвижности суставов.

Силу можно увеличить в 4 раза, выносливость в десятки раз! А координацию можно развивать бесконечно. Для каждого качества есть сенсетивный период, в рамках которого признак можно развивать. Для выносливости этот период почти длиной в жизнь. Наверно это можно перенести и на психические качества. И если вам говорят, что ваш поезд ушел, помните, что есть еще яхты и самолеты. Это про другие возможности в жизни.

Есть и более изученные нюансы влияния конкретных генов на физические способности. Но таких генов пока мало. Классический пример – ген рецептора эритропоэтина. Эритропоэтин у нас вырабатывается в ответ на физическую нагрузку. Его рецептор влияет на количество эритроцитов в крови и на то, насколько много кислорода может переноситься в крови. У Ээро Мянтюранта, легендарного лыжника показатель гемоглобина был почти в 2 раза выше, чем у обычных людей в норме. Причиной тому была особая форма гена рецептора к эритропоэтину. Для Мянтюранта эта мутация была врожденным допингом, так как помогала его организму лучше транспортировать кислород к мышцам. У 29-ти членов его семьи были эти же мутации, и они все страдали эритроцитозом - повышенным содержанием эритроцитов. Он тоже ею страдал, но невольно лечился спортом, в некотором роде.