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Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
ДиетологВсе статьи автора

Спорт для похудения – каким он должен быть

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Хоть я и не тренер, да и процесс похудения на 80% зависит от питания и всего на 20% от тренировок, хорошее качество тела и удержание веса в долгосрочной перспективе возможно только при занятиях спортом. А какой он должен быть?

Начну с того, что лучший вид спорта для похудения - это ходьба. Подходит практически всем, не требует спец оборудования и много времени, вы просто:

  • Идете по лестнице, а не лифту/эскалатору

  • Выходите на остановку раньше;

  • Паркуете машину подальше;

  • Идете в магазин, а не едете;

  • Гуляете по парку с подругой (а не едите роллы в ресторане);

  • Минимум 30 минут в день - 150 и более минут в неделю - отличный средний уровень двигательной активности. Больше - лучше.

Силовые тренировки

Миф - что сначала надо похудеть, а потом только подключать силовые нагрузки. Грамотный подход со своим весом, с малым весом, в сочетании с кардио-нагрузками - это путь к успеху. Именно мышцы потребляют нашу энергию, поэтому силовые тренировки имеют определяющее значение.

Помните, нет смысла бешено качать пресс, в надежде, что уйдет жир с живота. Здесь нужно грамотное питание, а упражнения на пресс помогут укрепить брюшные мышцы.

Нужно ли считать пульс?

Рекомендуемый пульс во время нагрузок считается так:

220 – возраст = максимальная рекомендуемая частота пульса.

Затем, от этого числа считаем 50% и 70% - это и будет рекомендуемый диапазон для занятий спортом.

Ключевые рекомендации:

  • Выбирайте спорт, который ВАМ нравится;

  • Старайтесь увеличить повседневную двигательную активность;

  • Не "отрабатывайте" калории спортом, спорт — это дополнение к здоровому питанию, а не повод съесть еще чуть-чуть.

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Альбина КомиссароваАльбина Комиссарова
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьеФитнеспохудение
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