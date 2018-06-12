Хоть я и не тренер, да и процесс похудения на 80% зависит от питания и всего на 20% от тренировок, хорошее качество тела и удержание веса в долгосрочной перспективе возможно только при занятиях спортом. А какой он должен быть?

Начну с того, что лучший вид спорта для похудения - это ходьба. Подходит практически всем, не требует спец оборудования и много времени, вы просто:

Идете по лестнице, а не лифту/эскалатору

Выходите на остановку раньше;

Паркуете машину подальше;

Идете в магазин, а не едете;

Гуляете по парку с подругой (а не едите роллы в ресторане);

Минимум 30 минут в день - 150 и более минут в неделю - отличный средний уровень двигательной активности. Больше - лучше.

Силовые тренировки

Миф - что сначала надо похудеть, а потом только подключать силовые нагрузки. Грамотный подход со своим весом, с малым весом, в сочетании с кардио-нагрузками - это путь к успеху. Именно мышцы потребляют нашу энергию, поэтому силовые тренировки имеют определяющее значение.

Помните, нет смысла бешено качать пресс, в надежде, что уйдет жир с живота. Здесь нужно грамотное питание, а упражнения на пресс помогут укрепить брюшные мышцы.

Нужно ли считать пульс?

Рекомендуемый пульс во время нагрузок считается так:

220 – возраст = максимальная рекомендуемая частота пульса.

Затем, от этого числа считаем 50% и 70% - это и будет рекомендуемый диапазон для занятий спортом.

Ключевые рекомендации: