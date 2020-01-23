Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровый образ жизни

Спасет от гриппа и коронавируса: эксперт подсказала, как укрепить иммунитет

480
Читать материал на украинском

В вопросе профилактики опасных заболеваний, в частности тех, которые провоцируют опасные вирусы (сродни гриппа и коронавируса), все средства хороши.

Так, медики рекомендуют тщательно соблюдать личную гигиену и правила здорового образа жизни, избегать людных мест и, если есть возможность, не отказываться от прививок.

Наш эксперт, учитель йоги Галина Арвахи советует также прислушаться к рекомендациям из восточных практик, а именно – регулярно делать дыхательную гимнастику.

Новости
В Украине возросла смертность из-за гриппа: грозит ли эпидемия
Залог защиты от вирусов – крепкий иммунитет

Залог защиты от вирусов – крепкий иммунитет

Фокус

"Специальные техники дыхания действительно способствуют формированию крепкого иммунитета. В частности, особые упражнения улучшают кровообращение, работу сердечно-сосудистой системы, увеличивают "рабочий" объем легких, способствуют насыщению организма достаточным количеством кислорода, который транспортирует в клетки необходимые для его нормальной работы микроэлементы", - объяснила MedOboz эксперт.

Тренер рекомендует выполнять несложный комплекс каждое утро и вечером, лучше – на свежем воздухе, если у вас есть возможность выйти, например, в парк, или дома, хорошо проветрив предварительно комнату.

Итак, сперва расслабившись, медленно сделайте глубокий вдох через нос, задержите на дыхание, насколько это возможно, а затем также плавно выдохните ртом. Повторите все 10 раз. Лучше выполнять это упражнение сидя, поскольку с непривычки у вас может закружиться голова.

Далее медленно сделайте глубокий вдох ртом, а выдыхайте воздух через нос короткими рывками. Повторите 5-6 раз.

Для следующего упражнения нужно встать. Зажмите одну ноздрю пальцем, медленно сделайте вдох носом. Перед выдохом отпустите зажатую ноздрю и зажмите вторую. Выдыхайте воздух носом плавно, втягивая живот. Повторите по 6 раз на каждую сторону.

Сделайте максимально глубокий выдох через нос, а вдох (также максимально глубокий) – через сложенные "дудочкой" губы. Задержитесь с полными легкими на пару секунд, затем запрокиньте голову назад и плавно выдохните через нос. Повторите все 5 раз.

Новости
"Начинается с насморка": врач сказала, кто рискует умереть от коронавируса

Теперь поставьте руки на пояс и дышите синхронно с приседаниями: опускаясь вниз делаете вдох, на подъеме – выдох. Не забывайте дышать плавно и глубоко. Повторите 10 раз.

Теперь представьте, что вы садитесь на дно бассейна – под воду. Так, приседая, сделайте глубокий вдох, задержите дыхание, затем поднимаясь, выдохните воздух максимально глубоко и быстро.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что смертельно опасный коронавирус уже вплотную подобрался к Украине.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости