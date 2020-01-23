Спасет от гриппа и коронавируса: эксперт подсказала, как укрепить иммунитет

В вопросе профилактики опасных заболеваний, в частности тех, которые провоцируют опасные вирусы (сродни гриппа и коронавируса), все средства хороши.

Так, медики рекомендуют тщательно соблюдать личную гигиену и правила здорового образа жизни, избегать людных мест и, если есть возможность, не отказываться от прививок.

Наш эксперт, учитель йоги Галина Арвахи советует также прислушаться к рекомендациям из восточных практик, а именно – регулярно делать дыхательную гимнастику.

Залог защиты от вирусов – крепкий иммунитет Фокус

"Специальные техники дыхания действительно способствуют формированию крепкого иммунитета. В частности, особые упражнения улучшают кровообращение, работу сердечно-сосудистой системы, увеличивают "рабочий" объем легких, способствуют насыщению организма достаточным количеством кислорода, который транспортирует в клетки необходимые для его нормальной работы микроэлементы", - объяснила MedOboz эксперт.

Тренер рекомендует выполнять несложный комплекс каждое утро и вечером, лучше – на свежем воздухе, если у вас есть возможность выйти, например, в парк, или дома, хорошо проветрив предварительно комнату.

Итак, сперва расслабившись, медленно сделайте глубокий вдох через нос, задержите на дыхание, насколько это возможно, а затем также плавно выдохните ртом. Повторите все 10 раз. Лучше выполнять это упражнение сидя, поскольку с непривычки у вас может закружиться голова.

Далее медленно сделайте глубокий вдох ртом, а выдыхайте воздух через нос короткими рывками. Повторите 5-6 раз.

Для следующего упражнения нужно встать. Зажмите одну ноздрю пальцем, медленно сделайте вдох носом. Перед выдохом отпустите зажатую ноздрю и зажмите вторую. Выдыхайте воздух носом плавно, втягивая живот. Повторите по 6 раз на каждую сторону.

Сделайте максимально глубокий выдох через нос, а вдох (также максимально глубокий) – через сложенные "дудочкой" губы. Задержитесь с полными легкими на пару секунд, затем запрокиньте голову назад и плавно выдохните через нос. Повторите все 5 раз.

Теперь поставьте руки на пояс и дышите синхронно с приседаниями: опускаясь вниз делаете вдох, на подъеме – выдох. Не забывайте дышать плавно и глубоко. Повторите 10 раз.

Теперь представьте, что вы садитесь на дно бассейна – под воду. Так, приседая, сделайте глубокий вдох, задержите дыхание, затем поднимаясь, выдохните воздух максимально глубоко и быстро.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что смертельно опасный коронавирус уже вплотную подобрался к Украине.

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