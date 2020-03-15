Сон спасает от коронавируса: медики дали дельный совет

Здоровый сон является главным фактором выработки иммунитета против вирусных инфекций, включая китайский коронавирус COVID-19.

Во сне формируется иммунитет человека, который противостоит различным заболеваниям. Об этом рассказали представители "Украинской ассоциации медицины сна", сообщает "Укринформ".

"Недостаток сна повышает риск простудиться сильнее, чем другие факторы. Не имеет значения, сколько человеку лет, какая у него работа, есть ли вредные привычки. Более важным является фактор сна. Недосыпание приводит к снижению иммунитета", – подчеркнул кардиолог Юрий Погорецкий.

Сон спасает от коронавируса

Он напомнил, что гормон мелатонин, который отвечает за формирование иммунитета, вырабатывается во сне. Больше всего, по словам врача, эта происходит в районе 11 вечера, а значит ложиться спать нужно в 10.

"Если мы хотим быть здоровыми, устойчивыми к любой вирусной инфекции и на перспективу тоже, нам надо спать 8 часов – с 10 вечера до 6 утра. И смещать это недопустимо", – отметил специалист.

Кроме того, причиной снижения иммунитета является гипоксия – кислородное голодание. Оно может быть вызвано храпом или временной остановкой дыхания.

Карта распространения вируса:

"У нас в Украине – до 13 миллионов храпунов. Умножим на два, потому что от этого страдают и те, кто находится рядом. Поэтому представьте себе количество украинцев, которые спят неполноценно", – рассказал Погорецкий.

Детский невролог, врач функциональной диагностики Дарья Костюкова напомнила, что функция сна заложена у плода еще в утробе матери. Она призвала формировать с детства культуру и гигиену сна, что станет здоровой привычкой в жизни.

"Ребенок должен спать в отдельной постели и только на спине. Родители должны вести здоровый образ жизни и формировать у ребенка привычки, которые будут нужны ему в дальнейшей жизни. То есть гигиена сна нужна для формирования здорового образа жизни", – отметила Костюкова.

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