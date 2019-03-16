Сон и мифы: Супрун рассказала, сколько нужно спать

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о важных фактах сна и здоровья.

По ее словам, для большинства здоровых людей нужно 7-9 часов сна ежедневно. Для детей нужно больше часов сна и чем меньше ребенок, тем больше он должен спать.

"А вот люди старше 65 лет, могут спать 7-8 часов в сутки, и это нормально", - написала она на своей странице в Facebook.

"Важно держаться золотой середины. Если вам ежедневно нужно много сна - это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Вредит не сам сон. Просто значительная потребность в сне, неспособность проснуться утром, желание спать днем, потому что качество сна плохое, свидетельствуют о хронических проблемах: депрессии, хронической усталости, остановке дыхания во сне", - добавила Супрун.

Люди, которые много спят, по ее словам, имеют больше шансов заболеть диабетом, ожирением, у них может болеть спина и даже не хватать витамина D из-за того, что днем их не бывает на улице.

Корреспондент

Если у вас наоборот проблемы с тем, чтобы поспать хотя бы 7 часов в день, вот несколько фактов о важности сна:

Недостаток одного часа сна отражается на нашем состоянии еще четыре дня.

Хронический недостаток сна ведет к набору веса - становится меньше гормона насыщения лептина, и больше гормона аппетита грелина.

Если мало или плохо спать, то больше шансов развить деменцию или сердечно-сосудистые болезни, и ослабить иммунную систему и фертильность. В значительной степени эти процессы налаживает гормон и нейромедиатор мелатонин, выделяющийся ночью и во время сна.

Чтобы лучше засыпать Супрун советует:

Устать не только морально, но и физически, благодаря прогулке в темпе, отжима или пробежке. Это еще и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Освободить вечер от телефонов, компьютеров и телевидения. Синий свет экранов препятствует образованию мелатонина.

Вечером не пейте алкоголь и кофе. Лучше съешьте вишен и помидоров - в них рекордно много мелатонина. Попробуйте нут (турецкий горох) - в нем рекордный содержание триптофана, аминокислоты, с которой образуются мелатонин и серотонин. Выпейте чай ромашки, мелиссы или мяты, или белый чай.

Откройте окна, закройте шторы. Холод, свежий воздух и полная темнота помогут окунуться в глубокий сон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики выяснили, что сон со смартфоном вызывает рак, указав, на каком расстоянии необходимо оставлять гаджет.

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