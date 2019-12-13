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/ Здоровый образ жизни

Сон днем оказался смертельно опасным

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Люди, которые привыкли спать в дневное время или же спят более девяти часов ночью, имеют повышенный риск получить инсульт.

К такому выводу пришли ученые из Университета науки и технологий в Ухане (Китай), передает EurekAlert! Важное исследование длилось около шести лет.

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В анкетах 8% участников сообщили, что спали 90 минут и дольше, а 24 процента – спали девять и больше часов в сутки. Как выяснилось, риск инсульта был на 23% выше у тех, кто спал дольше, нежели у тех людей, которые уделяли сну от 7 до 8 часов в день.

На 85% чаще инсульт случался у тех, кто долго спал ночью и дремал днем. Умеренный сон оказался чрезвычайно важным для людей среднего и старшего возраста.

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Дневной сон назвали смертельно опасным

АИФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько и как рекомендовано спать школьникам, чтобы сон был здоровым.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Китай
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