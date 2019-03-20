Сохраняют красоту: названы топ-5 полезных продуктов

В рационе каждой женщины, которая стремится отлично выглядеть в любом возрасте, должны быть пять полезных продуктов.

Эксперты выделили овощи, молочные продукты, шоколад, а также рыбу (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Молочные продукты. В основе сыров и йогуртов - кальций, который необходим организму для здоровья костей, зубов, волос и ногтей. Поэтому правильное потребление молочных продуктов помогает женщинам не только поддерживать здоровье, но и обеспечивает им хорошую осанку. Однако следует помнить, что чрезмерное поедание сыра может привести к ожирению. Поэтому диетологи советуют есть его не более 200 граммов в неделю.

Красная рыба. Рыба содержит необходимые для женщины кислоты Омега-3. Именно они обеспечивают упругость и эластичность кожи. Поэтому, введя в рацион красную рыбу, женщина может забыть о преждевременных морщинах и надолго сохранит молодость своего лица. Для достижения такого эффекта диетологи советуют выбирать семгу, лосось или горбушу. Рыбу полезно употреблять минимум 2 раза в неделю.

Продукты, содержащие витамин С. К этой категории относятся киви, цитрусовые, клюква и болгарский перец. Как известно, витамин С помогает поддерживать упругость кожи. Кроме этого, такие продукты укрепляют иммунную и нервную системы, повышает защитную функцию организма.

Брокколи. Овощ положительно влияет на нервную систему человека благодаря высокому содержанию витамина В. Регулярное употребление этого овоща помогает не только бороться с бактериями в организме, но и продлить свою молодость. Женщинам диетологи рекомендуют есть брокколи минимум 2 раза в неделю.

Горький шоколад. Те женщины, которые отказались от сахара и сладостей, могут получать глюкозу от горького шоколада. Он богат магнием, медью, цинком и фосфором, помогает укрепить кости и нормализовать гормональный фон. Однако врачи рекомендуют есть не более 25 граммов шоколада в день.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Альбина Комиссарова предоставила памятку, в которой рассказала, что нужно есть, чтобы похудеть без диет.

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