Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровый образ жизни

Снижают сексуальное влечение: названы продукты

498Читать материал на украинском

Врачи рекомендуют перед сексом избегать употребления определенных продуктов.

Например, на сексуальное влечение может повлиять даже обычная вода, отмечают эксперты UkrHealth.

1. Жареное. Жареные продукты снижают функцию печени, и для ее поддержания организм тратит лишнюю энергию. Как следствие, развиваются апатия и вялость.

Снижают сексуальное влечение: названы продукты

WowFood

2. Соевое молоко. Такое молоко часто считают лучшим люди, которые не переносят коровье. Но специалисты отмечают, что соевое молоко содержит в себе растительные эстрогены, которые могут влиять на гормональный фон организма. Если, например, у женщины и без того достаточно высокий уровень эстрогенов, из-за "передозировки" ним сексуальное влечение может пострадать.

3. Молочные продукты. Они считаются полезными, но многие едят их в слишком большом количестве. Между тем, мороженое, сыр, сметана и другие молочные продукты – это источник насыщенного жира, усвоение которого требует от организма достаточно серьезных усилий. Когда организм тратит много ресурсов на пищеварение, это снижает тонус, а вместе с ним и сексуальное настроение.

4. Алкоголь. Только в очень небольшом количестве алкоголь помогает расслабиться и усилить сексуальное влечение. Если выпивается больше одной порции, организм превращается в машину по выведению токсинов и начинает испытывать обезвоживание.

Новости
В Украине заработали новые правила секса: нужна ли расписка и что важно знать

5. Фастфуд. Блюда фастфуда содержат большое количество калорий и жира, а, кроме того, нередко напичканны различными химикатами. Врачи рекомендуют не превышать лимит в три порции фастфуда в неделю, иначе гормональный дисбаланс, а вместе с ним и снижение сексуального влечения вам обеспечены.

6. Вода из-под крана. По словам экспертов, для очистки водопроводной воды используются химические вещества, способные сказаться на гормональной деятельности организма и поезде. Воду нужно кипятить.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 дней без алкоголя улучшит секс, сон и позволит похудеть.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины