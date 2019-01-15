Снижают сексуальное влечение: названы продукты

Врачи рекомендуют перед сексом избегать употребления определенных продуктов.

Например, на сексуальное влечение может повлиять даже обычная вода, отмечают эксперты UkrHealth.

1. Жареное. Жареные продукты снижают функцию печени, и для ее поддержания организм тратит лишнюю энергию. Как следствие, развиваются апатия и вялость.

WowFood

2. Соевое молоко. Такое молоко часто считают лучшим люди, которые не переносят коровье. Но специалисты отмечают, что соевое молоко содержит в себе растительные эстрогены, которые могут влиять на гормональный фон организма. Если, например, у женщины и без того достаточно высокий уровень эстрогенов, из-за "передозировки" ним сексуальное влечение может пострадать.

3. Молочные продукты. Они считаются полезными, но многие едят их в слишком большом количестве. Между тем, мороженое, сыр, сметана и другие молочные продукты – это источник насыщенного жира, усвоение которого требует от организма достаточно серьезных усилий. Когда организм тратит много ресурсов на пищеварение, это снижает тонус, а вместе с ним и сексуальное настроение.

4. Алкоголь. Только в очень небольшом количестве алкоголь помогает расслабиться и усилить сексуальное влечение. Если выпивается больше одной порции, организм превращается в машину по выведению токсинов и начинает испытывать обезвоживание.

5. Фастфуд. Блюда фастфуда содержат большое количество калорий и жира, а, кроме того, нередко напичканны различными химикатами. Врачи рекомендуют не превышать лимит в три порции фастфуда в неделю, иначе гормональный дисбаланс, а вместе с ним и снижение сексуального влечения вам обеспечены.

6. Вода из-под крана. По словам экспертов, для очистки водопроводной воды используются химические вещества, способные сказаться на гормональной деятельности организма и поезде. Воду нужно кипятить.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 дней без алкоголя улучшит секс, сон и позволит похудеть.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся