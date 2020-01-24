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/ Здоровый образ жизни

Смертельные вирусы наступают: врач поделилась эффективными мерами защиты

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Не успели мы с вами смириться с угрозой надвигающейся эпидемии гриппа, как появилась новая опасность – распространение вновь выявленного коронавируса из Китая 2019-nCoV.

И если от гриппа можно защититься вакциной, то от второй инфекции панацеи нет – остается полагаться только на собственный иммунитет и всячески его поддерживать.

При этом прием аптечных иммуностимуляторов и иммуномодуляторов - не решение вопроса.

"Эффективность препаратов-иммуностимуляторов находится под сомнением. С такими препаратами крупных исследований пока не проводилось, поэтому нельзя сказать, что они на самом деле эффективны. А вот что касается иммуностимуляторов, то их можно принимать только по назначению врача-иммунолога, бесконтрольный же их прием может привести к "поломке" иммунной системы", - рассказала MedOboz семейный врач Наталья Деменко.

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Иммуномодуляторы - не выход из положения

Иммуномодуляторы - не выход из положения

Корреспондент

Эксперт подчеркнула, что в первую очередь, чтобы защитить себя от опасных вирусов, нужно тщательно следить за личной гигиеной, вести здоровый образ жизни, избегать контакта с людьми, имеющими признаки ОРВИ, не посещать людные места и своевременно обращаться за медицинской помощью (принцип "три дня пробуем лечиться дома самостоятельно" в эпидпериод стоит забыть). Кроме того, не стоит пренебрегать и "народными" методами профилактики инфицирования.

Пейте клюквенный морс

Сформируйте привычку ежедневно пить морс из клюквы (перетрите свежие (размороженные) ягоды с медом или сахаром и залейте водой). Эта ягода содержит органические кислоты, в частности хинную и лимонную, которые обезвреживают инфекции и быстро выводят из организма.

Ешьте курицу и грибы

Медики уже давно говорят, что курятина необходима людям с ослабленным иммунитетом. Она обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, в частности, особым белком, который благоприятно влияет на иммунитет. Не забывайте, что все полезные компоненты сохраняются только при варке или приготовлении на пару.

В связи с риском заражения птичьим гриппом, покупайте курицу только у проверенных поставщиков, товар которых проходит санэпидконтроль, а не на рынках.

Грибы же являются одними из сильнейших иммуномодуляторов и сорбентов в одном лице. Они поглощают и выводят из организма болезнетворные микроорганизмы и обеспечивают подпитку витамином D - активным участником борьбы с вирусами.

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Увлажняйте воздух в доме

Регулярно (2-3 раза в день) дезинфицируйте и одновременно увлажняйте воздух в помещениях, где вы проводите много времени (спальня, офис и т.д.). Для этого орошайте из пульверизатора помещение водой с добавлением масла чайного дерева (10-15 капель на литр воды).

В этом масле содержится вещество цинеол, которое обладает мощным противовирусным и бактерицидным действием.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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