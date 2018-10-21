Сладкие лекарства: названа неожиданная польза шоколада

Если употреблять шоколад в умеренном количестве, он может снизить риск развития аритмии до 20%.

Соответствующие результаты исследования опубликованы в научном журнале Heart, передает портал healthystyle.info.

В эксперименте участвовали 55 000 человек, у которых были измерены индекс массы тела (ИМТ), уровень холестерина и артериальное давление. Участники заполнили опросные листы по вопросам питания, здоровья и образа жизни.

Новости 15 невероятных фактов о пользе шоколада

В течение 13,5 лет группа ученых наблюдала за состоянием участников, обращая внимание на случаи фибрилляции предсердий.

В результате установили, что у тех, кто потреблял от 1 до 3 унций (28-85 грамм) шоколада в месяц, на 10% снижался риск фибрилляций предсердий. У тех, кто ел 1 унцию (28 грамм) шоколада в неделю, риск снижался на 17%, в то время как у участников, которые потребляли от 2 до 6 унций (57-170 грамм) в неделю, риск снижался на 20%.

"Поедание чрезмерного количества шоколада может привести к увеличению веса и другим метаболическим проблемам. Но умеренное потребление шоколада с высоким содержанием какао может быть здоровым выбором", - сказала одна из исследователей Элизабет Мостофски.

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