Норма не 2,5 литра: названа неожиданная опасность чрезмерного потребления воды

Избыточное потребление жидкости вредит здоровью, повышая распад белка и способствуя вымыванию витаминов и полезных микроэлементов из организма.

Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии РФ, доктор медицинских наук Алла Погожева, передает RT. Кроме того, чрезмерное потребление воды может привести к перегрузке сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Ученая напомнила, что норма потребления жидкости составляет 2,5 литра в сутки. При этом почти половину необходимого объема – около литра – человек получает из продуктов во время еды. Остальное пополняется за счет свободной жидкости, например, супов и молока.

"Эти напитки, а также кофе, какао, черный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твердой пище и должна составлять 1500–2000 мл (то есть шесть восемь стаканов) в день", – рассказала Погожева.

Она отметила, что вкус напитков также важен. Например, кислые морсы, зеленые чаи, квас и отвары фруктов стимулируют слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что молоко является куда более подходящим источником жидкости для человека, нежели вода, чай или смесь минеральной воды с соками.

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