Сколько можно пить алкоголя в день: названа норма

Ученые доказали, что содержание спирта в разных напитках разное, поэтому ввели понятие дринков. Теперь, что бы мы не пили, можно определить для себя норму.

Об этом на своем канале в Telegram написала диетолог Виктория Кляуз. Она отметила, что согласно ВОЗ, 1 дринк равняется 10 граммам чистого спирта, в США 14 граммам, в Японии 20 граммам.

По словам диетолога, нормой является 1 дринк для женщин и 2 дринка для мужчин в день. Например, за обедом женщина может выпить 1 дринк алкоголя – это 355 мл пива или 150 мл сухого вина.

Иллюстрация

Однако, когда человек пьет не один час, например, на корпоративах или застольях имеет значение "скорость пития".

"Если в организм поступает сразу много алкоголя, то тело не может "деактивировать" весь спирт и какое-то время он будет циркулировать и оказывать токсическое действие", – отметила Кляуз.

Поэтому, по ее словам, женщинам нужно стараться пить не больше, чем 4 дринка (600мл сухого вина) в течение двух часов, а мужчинам – 5 дринков в течение двух часов.

"Если вы не пьете алкоголь, то начинать его принимать из-за потенциальной пользы не стоит. Однако, если вы пьете от легкого до умеренного количества, и вы здоровы, вы, вероятно, можете продолжать", – написала она.

Как писал OBOZREVATEL, группа исследователей из Японии определила, что риск появления рака напрямую связан с употреблением алкоголя. При его частом приеме человек рискует гораздо больше заболеть онкологией.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!