Сколько должно быть жира в теле: названа норма

Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, сколько должно быть жира в теле человека.

На своей странице в Facebook она отметила, как его определить для начала:

Подводное взвешивание (скорее всего вы этого никогда не сделаете, но это считается самым надежным расчетом и самым сложным, так как требует специального оборудования).

Калиперометрия. Измерение толщины кожных складок калипером. Может проделать ваш тренер.

Биоэлектрическое сопротивление (проще - весы, которые показывают жир) - сильно зависит от воды, температуры кожи.

Замеры жира 24 канал

Для женщин:

10% - жизненно необходимый жир;

12-22% - спортсмены;

18-25% - оптимальная физическая форма (внешний вид);

18-33% - оптимальное состояние здоровья;

33% - ожирение.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи дали советы, как похудеть людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.

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