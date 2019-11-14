Сколько должно быть жира в теле: названа норма

Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, сколько должно быть жира в теле человека.
На своей странице в Facebook она отметила, как его определить для начала:
Подводное взвешивание (скорее всего вы этого никогда не сделаете, но это считается самым надежным расчетом и самым сложным, так как требует специального оборудования).
Калиперометрия. Измерение толщины кожных складок калипером. Может проделать ваш тренер.
Биоэлектрическое сопротивление (проще - весы, которые показывают жир) - сильно зависит от воды, температуры кожи.
Замеры жира
24 канал
Для женщин:
10% - жизненно необходимый жир;
12-22% - спортсмены;
18-25% - оптимальная физическая форма (внешний вид);
18-33% - оптимальное состояние здоровья;
33% - ожирение.
Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи дали советы, как похудеть людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся