Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровый образ жизни

Сколько должно быть жира в теле: названа норма

969
Читать материал на украинском

Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, сколько должно быть жира в теле человека.

На своей странице в Facebook она отметила, как его определить для начала:

  • Подводное взвешивание (скорее всего вы этого никогда не сделаете, но это считается самым надежным расчетом и самым сложным, так как требует специального оборудования).

  • Калиперометрия. Измерение толщины кожных складок калипером. Может проделать ваш тренер.

  • Биоэлектрическое сопротивление (проще - весы, которые показывают жир) - сильно зависит от воды, температуры кожи.

Сколько должно быть жира в теле: названа норма

Замеры жира

Замеры жира

24 канал

Новости
Как избавиться от вредных привычек, которые мешают похудеть: назван эффективный способ

Для женщин:

  • 10% - жизненно необходимый жир;

  • 12-22% - спортсмены;

  • 18-25% - оптимальная физическая форма (внешний вид);

  • 18-33% - оптимальное состояние здоровья;

  • 33% - ожирение.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи дали советы, как похудеть людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Лев Романов Лев Романов
Персона
Анита Луценко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости