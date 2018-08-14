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Смертельно опасно: названы угрозы "сидячего" образа жизни

3.9тЧитать новость на украинском

Малоподвижный способ жизни ежегодно становится причиной смертей 9% людей в мире. Для того, чтобы не стать жертвой последствий "сидячей" работы, медики порекомендовали выбрать для себя какой-либо вид физической активности.

К примеру, 60-75 минут ходьбы, катания на велосипеде или игры в теннис нивелируют смертельные риски даже от продолжительного сидения на одном месте, написала на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун. Она отметила, что чем интенсивнее активность, тем меньше времени можно на нее тратить.

"Более энергичные занятия, например, быстрый бег, футбол или катание по горной местности имеют нужный эффект уже приблизительно через 25 минут занятий", — сообщила Супрун.

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Врачи также пришли к выводу, что сидение перед телевизором приносит больший вред, чем сидение за столом во время работы. Это связано с тем, что на диване за просмотром программ и новостей люди более склонны к употреблению большого количества нездоровой пищи.

Кроме традиционных видов спорта, можно также регулярно заниматься небольшой физической активностью. Например, ходить или ездить на велосипеде на работу, не пользоваться лифтом и делать перерывы в сидении через каждые 30 минут.

Как писал OBOZREVATEL, украинская фитнес-тренер назвала "сидячую" работу главным врагом красивой осанки и здоровой спины. Для того, чтобы позвоночник не болел, она посоветовала выполнять несложные упражнения.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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Луговской Николай
Луговской Николай
Ох уж эта Ульяна:)! Кладезь знаний и заботы о нас;)!
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