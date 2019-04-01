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/Здоровый образ жизни

Сидячая работа опасна для жизни: выяснилась причина

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Сидячая работа, минимум по шесть часов день, вызывает десятки тысяч смертей.

Работников следует поощрять каждый час вставать со своего рабочего места и тратить свободное время на прогулку. Это нужно для того, чтобы компенсировать последствия долгих часов за столом, заявили исследователи, пишет издание The Times.

Сидячая работа опасна для жизни: выяснилась причина

Ivona

Эксперты использовали предварительные расчеты по повышению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака в случае сидячей работы более шести часов в сутки.

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Ученые рассказали, что поможет сохранить здоровье при сидячем образе жизни

В частности, ученые обнаружили, что 17% случаев возникновения сахарного диабета, 5% сердечных заболеваний и 8% случаев возникновения рака легких можно было бы избежать при менее сидячем образе жизни.

По их данным, около трети британских взрослых тратят более шести часов за сидячей работой в день, что приводит к почти 70 000 смертей ежегодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала сидячий образ жизни такой же вредной привычкой, как и курение.

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