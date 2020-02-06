"Семейки" способствуют семьям: Супрун дала топ советов и развенчала мифы о белье

Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как правильно выбрать белье, которое не навредит здоровью и не вызовет дискомфорта.

Она объяснила, каким должен быть идеальный бюстгалтер на своей странице в Facebook.

Она отметила, что носить белье не обязательно, но иногда надо. По словам медика, носить бюстгальтер действительно важно, когда:

грудь большая

возраст 45+

болит спина в грудном отделе

связки, которые удерживают молочные железы, не выдерживают нагрузки

Супрун дала топ советов и развенчала мифы о белье Аиф

Как рассказала Супрун, во время тренировок белье необходимо. Если его не будет, то одежду, в частности более-менее свободный и хлопковый, может натереть соски до крови. Это касается и мужчин.

"Бегуны соски заклеивают, а вот бегункам лучше позаботиться о спортивном белье, которое плотно держит грудь, но и не сжимает", – посоветовала она.

Исследования свидетельствуют, что склонность женщин к определенному виду тренировок или нежелание тренироваться из-за дискомфорта связано с тем, подобрали они хорошее спортивное белье, или нет.

"То есть мотивация бегать, начинается с идеального спортивного белья. Без него пробежки быстро закончатся", – акцентировала Супрун.

Идеальное белье, по словам Супрун, должно быть таким:

Лента вокруг грудной клетки прилегает плотно, не скользит при движении, но и не тесная до дискомфорта, сложностей дыхания или врезания в тело. Лента должна быть на одном уровне повсюду вокруг грудной клетки.

“Косточки”, то есть металлические скобки, поддерживающие форму чашки, повторяют естественную форму груди, не прижимают молочные железы. Если скобки лежат слишком далеко от груди, вам нужен меньший размер чашки.

Чашка должна быть заполнена, без врезки в тело или полостей. Если при нажатии они проваливаются, нужен меньший размер.

Середина бюстгальтера между грудью должна быть на грудине, а не образовывать промежуток при движении. Если он есть, нужны чашки больше.

Бретельки могут быть узкие или широкие, это не имеет значения даже в размере F. Но они также не должны врезаться или спадать. Главная роль в поддержании груди отведена ленте, а не им.

Супрун подчеркнула, что ношение бюстгальтера не вызывает рак груди. Даже белье “с косточками” или поролоновыми подушечками.

"Это - миф. Никакие наставления по профилактике рака молочной железы не говорят: не носите лифчик, потому что будут уплотнения", – отметила медик.

По ее словам, размер бюстгалтера имеет значение. Большинство женщин носят неправильный размер или форму, которая не подходит, что и становится причиной боли и дискомфорта. Супрун акцентировала, что адекватно подобранное белье не вызывает страданий и лишь облегчает жизнь.

"Ночью белье можно не носить. А можно и носить как женщинам, так и мужчинам. Единственная категория женщин, которым пойдет на пользу отсутствие белья ночью, это подверженые вульвиту и вульвовагиниту лица", – добавила она.

Супрун не рекомендует мужчинам носить синтетическое белье. Также, отмечает Супрун, количество живых сперматозоидов выше у мужчин, которые носят "боксеры", по сравнению со всеми другими моделями белья.

""Семейки" способствуют семьям. На людях это не изучали, а вот у крыс ношение синтетического белья вызвало эректильную дисфункцию и неспособность к эякуляции и меньшую концентрацию живых сперматозоидов в сперме. Впоследствии подобные данные были ретроспективно полученные на людях", - рассказала медик.

Ранее OBOZREVATEL писал, что экс-министр охраны здоровья Ульяна Супрун выступила против развертывания паники вокруг китайского коронавируса, опровергнув распространенные мифы о нем.

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