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"Семейки" способствуют семьям: Супрун дала топ советов и развенчала мифы о белье

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Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как правильно выбрать белье, которое не навредит здоровью и не вызовет дискомфорта.

Она объяснила, каким должен быть идеальный бюстгалтер на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что носить белье не обязательно, но иногда надо. По словам медика, носить бюстгальтер действительно важно, когда:

  • грудь большая

  • возраст 45+

  • болит спина в грудном отделе

  • связки, которые удерживают молочные железы, не выдерживают нагрузки

Супрун дала топ советов и развенчала мифы о белье

Супрун дала топ советов и развенчала мифы о белье

Аиф

Как рассказала Супрун, во время тренировок белье необходимо. Если его не будет, то одежду, в частности более-менее свободный и хлопковый, может натереть соски до крови. Это касается и мужчин.

"Бегуны соски заклеивают, а вот бегункам лучше позаботиться о спортивном белье, которое плотно держит грудь, но и не сжимает", – посоветовала она.

Исследования свидетельствуют, что склонность женщин к определенному виду тренировок или нежелание тренироваться из-за дискомфорта связано с тем, подобрали они хорошее спортивное белье, или нет.

"То есть мотивация бегать, начинается с идеального спортивного белья. Без него пробежки быстро закончатся", – акцентировала Супрун.

Идеальное белье, по словам Супрун, должно быть таким:

  • Лента вокруг грудной клетки прилегает плотно, не скользит при движении, но и не тесная до дискомфорта, сложностей дыхания или врезания в тело. Лента должна быть на одном уровне повсюду вокруг грудной клетки.

  • “Косточки”, то есть металлические скобки, поддерживающие форму чашки, повторяют естественную форму груди, не прижимают молочные железы. Если скобки лежат слишком далеко от груди, вам нужен меньший размер чашки.

  • Чашка должна быть заполнена, без врезки в тело или полостей. Если при нажатии они проваливаются, нужен меньший размер.

  • Середина бюстгальтера между грудью должна быть на грудине, а не образовывать промежуток при движении. Если он есть, нужны чашки больше.

  • Бретельки могут быть узкие или широкие, это не имеет значения даже в размере F. Но они также не должны врезаться или спадать. Главная роль в поддержании груди отведена ленте, а не им.

Супрун подчеркнула, что ношение бюстгальтера не вызывает рак груди. Даже белье “с косточками” или поролоновыми подушечками.

"Это - миф. Никакие наставления по профилактике рака молочной железы не говорят: не носите лифчик, потому что будут уплотнения", – отметила медик.

По ее словам, размер бюстгалтера имеет значение. Большинство женщин носят неправильный размер или форму, которая не подходит, что и становится причиной боли и дискомфорта. Супрун акцентировала, что адекватно подобранное белье не вызывает страданий и лишь облегчает жизнь.

"Ночью белье можно не носить. А можно и носить как женщинам, так и мужчинам. Единственная категория женщин, которым пойдет на пользу отсутствие белья ночью, это подверженые вульвиту и вульвовагиниту лица", – добавила она.

Супрун не рекомендует мужчинам носить синтетическое белье. Также, отмечает Супрун, количество живых сперматозоидов выше у мужчин, которые носят "боксеры", по сравнению со всеми другими моделями белья.

""Семейки" способствуют семьям. На людях это не изучали, а вот у крыс ношение синтетического белья вызвало эректильную дисфункцию и неспособность к эякуляции и меньшую концентрацию живых сперматозоидов в сперме. Впоследствии подобные данные были ретроспективно полученные на людях", - рассказала медик.

Ранее OBOZREVATEL писал, что экс-министр охраны здоровья Ульяна Супрун выступила против развертывания паники вокруг китайского коронавируса, опровергнув распространенные мифы о нем.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Ульяна Супрун
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100!!!!! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь! ---- https://cuz.su/menso
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Забыла написать, что ношение кружевных труселей показано для повышения свидомости!
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Супрун до сих пор рулит? Смешно. Каждый заслуживает то, что он заслуживает.
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