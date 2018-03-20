Как стать счастливым: врач рассказала, от чего отказаться

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун в День счастья дала украинцам семь советов, чтобы быть счастливыми.

"Каждого счастливым делают разные вещи, однако сбои в процессах, отвечающих за эмоции, у каждого одинаковы. И если это вдруг случится, даже долгожданное свидание или значительные успехи на работе не сделают человека счастливее", - написала министр на странице в Facebook.

Супрун отмечает, что счастье – биохимическая реакция внутри нас, и зависеть она будет о того, насколько правильно происходят процессы в организме, получает ли он все ему необходимое и не досаждают ли ему болезни.

В придачу чиновник решила дать несколько советов, которые, по ее словам, помогут стать счастливее:

1. Питайтесь регулярно. Так вы предотвратите гормональные сбои в организме, уменьшите аппетит и предотвратите ночные переедания.

2. Завтракайте белком. Например, ешьте яйца, скумбрию или йогурты с добавлением полезных орехов, семян или фруктов.

3. Добавьте углеводов, только не каких либо, а с низким гликемическим индексом (каши, ржаной хлеб) – они способствуют поддержанию стабильного уровня глюкозы в крови, что положительно влияет и на усмирение аппетита.

4. Выбирайте продукты, содержащие мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, например, оливковое или кунжутное масло. А еще ешьте грецкие орехи, семена льна, авокадо и жирную рыбу.

5. На ужин тоже ешьте белок. Лучше – мясо, в частности, курятину, нежирную говядину.

6. Не забывайте о физических нагрузках. Они помогут увеличить уровень вещества в организме, которое помогает улучшить настроение.

7. И напоследок, откажитесь хотя бы частично от алкоголя, кофеина, обработанного сахара и крахмалистых углеводов.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как достичь семейного счастья.