Без прививок и витаминов: раскрыт неожиданный секрет долголетия

Чтобы стать долгожителем, необходимо питаться только натуральной едой, "перестать принимать витамины и добавки, а также отказаться от прививок, в том числе от гриппа".

Такой вывод озвучил основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Ангус на ежегодной ассамблее "Здоровая Москва".

Об этом сообщается на сайте Московского департамента здравоохранения.

За ужином ученый порекомендовал выпивать бокал хорошего вина. "И что важно! Не оставайтесь в одиночестве", — добавил Ангус.

Раскрыт неожиданный секрет долголетия bagnet.org

Врач также призвал людей завершать все дела как минимум за два часа до сна, чтобы не перегружать мозг. По его словам, организм следует приучать к режиму дня и создать для себя комфортное и тихое спальное место. Кроме того, Ангус посоветовал побольше двигаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жительница новозеландского города Мосгил Мюриэль Барбара, которой исполнилось 100 лет, назвала секретом своего долголетия полноценный сон и здоровое питание.

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