Съедает никотин: найден революционный способ борьбы с курением

В Калифорнийском университете ученые начали испытывать вакцину, которая призвана помочь людям избавиться от никотиновой зависимости.

Пока ее дают только никотинозависимым мышам. В основе препарата лежит фермент NicA2-J1, который буквально поедает никотин, пишет журнал Science.

"Новое лекарство разрушает молекулы никотина непосредственно в потоке крови — до поступления его в головной мозг. Это сокращает побочное влияние на психику", - говорится в статье.

Также отмечается, что препарат борется не только с желанием курить, но и с самой "ломкой" курильщиков.

В отличие от препаратов прошлых лет, новый фермент не разрушает все 100% никотина. Незначительная часть все же остается в организме, что позволяет снизить болезненные последствия для курильщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, после отказа от курения самочувствие улучшается уже через несколько дней.