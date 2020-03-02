Що їсти у Великий піст і як правильно поститися

ПІСТ І СТРАХИ

Багато людей вважають піст пережитком минулого, не заморочуються, не вникають у суть наукових досліджень, які підтверджують користь посту, ведуть активне "м’ясне" життя, ні в чому себе не обмежуючи.

А ще ми себе занадто "перестраховуємо", боячись на місяць (!) відмовитись від продуктів тваринного походження. Лікарі нерідко підливають масла в вогонь, пишучи довжелезний список протипоказань (сама така колись була, переживала, кого б не забути в той список:)

Цього не варто боятися, якщо є горіхи, насіння, бобові, крупи, гриби та ягоди:)

До речі, є хороші замінники білка — рослинні протеїнові порошки, ХХі століття надворі, час біотехнологій:)

1. Більше клітковини в пісному раціоні сприяє росту корисних мікррорганізмів.

2. Більше біологічно активних речовин із кольорових овочів, фруктів, ягід, напоїв та горіхів дають організму потужний оздоровчо-лікувальний ефект.

3. Менше тваринного білка, особливо червоного м‘яса, а натомість — більше рослинного — активує системи відновлення клітин, збільшення резервів здоров‘я.

Багато людей переживають, що можуть не доотримати білка і це якось погано вплине на тіло. Якщо бобові добре замочити на ніч, а потім проварити аж до розварювання, амінокислоти (з них складається білок) легше вивільняться з рослинних мембран і легше засвоються.

Вибір рослинного білка широкий: сочевиця, квасоля, нут, маш, зелений горошок (морожений і сухий), стручкова квасоля - та там тих страв нємєряно можна наготувати:)

Збалансований склад амінокисллт міститься у картоплі, тому одну відварену і охолоджену до кімнатної температури картоплинку можна змішати з різними бобовими і грибами (рагу)

Не забувайте про квашені овочі — джерело пробіотиків, які живлять мікробіоту.

Як результат — покращення всіх обмінних процесів, настрою, кольору шкіри, фігури...

Не менш важливий піст інформаційний, емоційний, споживацький.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram